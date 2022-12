Amici 22: Piccolo G si scusa con Zerbi, dopo la punizione/ La lettera commuove il web

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G porge una lettera di scuse a Rudy Zerbi

Mentre prosegue la corsa al serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G cerca e trova il chiarimento con Rudy Zerbi rispetto alla sua condotta turbolenta assunta nel percorso di studio intrapreso nel canto. L’allievo cantautore della ballad intimista Più mia chiama al confronto il talentscout, dopo che quest’ultimo lo ha messo, per punizione, dinanzi ad un bivio. Piccolo G, per il fatto di essere uscito fuori dall’edificio delle prove generali per la scorsa puntata domenicale, insieme a Tommy Dali, sono limitati ad una sola chance a scelta tra il rilascio di un nuovo inedito e, in alternativa, la partecipazione alla sfida indetta tra i cantanti al talent dal produttore Dardust, che chiama a misurarsi su uno tra i tre bit opzionali disponibili.

E a fronte della punizione, Piccolo G decide di leggere a Rudy Zerbi le righe della sua lettera di scuse, che ora commuove i telespettatori attivi sui profili social di Amici 22. “Quanto di te posso dire, errore – esordisce il cantautore, leggendo a Rudy la sua lettera in cui si dice sommessamente dispiaciuto- quanti versi percorri. Mi avvicino… e inevitabilmente mi stai allontanando dal giusto”.

Rudy Zerbi replica alla lettera di scuse di Piccolo G : il confronto commuove

Ed é così che Piccolo G parla a cuore aperto al suo insegnante di ciò che considera un suo difetto: “riparare una parte del carattere non é semplice, il mio errore ad Amici sembra essere lo stesso, di nuovo”. Il motivo alla base del solito errore di sempre? “L’incoscienza”. Ma in Giovanni ora si accende la fiamma del cambiamento: ” Mi scuso, vorrei migliorare”. La risposta di Rudy Zerbi, ad Amici 22?

“Io domenica, dopo che ti ho detto tutto, ho visto che sbattevi i piedi e pensavo tu ce l’avessi con me”, fa sapere dal suo canto il talentscout per poi palesarsi all’allievo sorpreso del fatto che il giovane fosse in collera con se stesso, per l’errore commesso- e mi sono reso conto che tu non ce l’avevi con me”. Piccolo G, dal suo canto, ammette di essersi chiuso a riccio e di aver sbagliato, in questo, anche a non parlare all’insegnante della sua crisi interiore, al domenicale: “io non penso di essere maleducato. Mi dispiace passare per quello che non sono. Sono solo sbadato”. Nel frattempo i telespettatori attivi via social si dicono appassionati rispetto al dialogo tra l’allievo e il prof. “Io voglio ricevere una lettera da Piccolo”, commenta non a caso, uno dei commenti social più aggreganti.

Dopo il provvedimento disciplinare del prof Zerbi, Piccolo G ha scritto una lettera per scusarsi #Amici22 pic.twitter.com/nyKt54CtyQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 6, 2022



Nel frattempo, sale l'attesa generale per la nuova puntata domenicale…











