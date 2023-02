Amici 22, Piccolo G ultimo in classifica: eliminato?/ Zerbi lo gela: “Sei tarocco”

Amici 22, Piccolo G rischia l’eliminazione? Il confronto con Rudy Zerbi

Si infiamma la competizione di Amici 22 di Maria De Filippi, con Piccolo G che é ufficialmente a rischio eliminazione, come dichiarato da Rudy Zerbi. Quest’ultimo nel ruolo di talentscout e insegnante di canto, in vista del serale del talent non é più certo dei talenti promossi nella celebre scuola, Aaron Cenere, Piccolo G e Jore. Tanto che alla nuova puntata domenicale minaccia una sostituzione tra gli allievi con il nuovo concorrente da lui stesso promosso, Mezkal. E, intanto, al rinnovato daytime di Amici 22, datato 14 febbraio 2023, Piccolo G confida ai compagni di studio, nella casetta che accoglie i talenti del talent, di essere negativamente sorpreso da Rudy, sentendo che da parte del talentscout ci fosse in puntata l’intenzione di metterlo in discussione coinvolgendolo nel rischio eliminazione.

“Non so perché abbia quella rabbia nei miei riguardi”, fa sapere Piccolo G in uno sfogo tra le mura di Amici 22. Eil ballerino Samuele Segreto esorta Piccolo G a cercare un chiarimento con Zerbi: “tu hai una testa, quando parli concentrato”. Piccolo G si direbbe convinto che Zerbi abbia in mente di eliminarlo per un pregiudizio e/o del rancore nei suoi riguardi. Cricca ricorda che Zerbi gli abbia chiesto in puntata perché lui si sentisse chiamato in causa. E il ballerino Ramon Agnelli gli consiglia di essere vero, ora più che mai, dal momento che rischia di non confermarsi tra i concorrenti ammessi al serale di Amici 22: ” se pensi una cosa dilla con i modi giusti”. E a questo punto le parti del contenzioso, Piccolo G e l’insegnante Rudy Zerbi, si incontrano per un confronto. Anche a margine dell’ultima posizione che il giovane ha occupato nella nuova classifica dei concorrenti di canto, stilata alla nuova puntata domenicale da Tiziano Ferro.

“Sto facendo una valutazione -ammette Rudy Zerbi, rispetto alla possibilità della sostituzione di uno dei suoi allievi titolari con la new entry nella scuola, Mezkal– e sto pensando chi sostituire tra noi vorrei che ci togliessimo le maschere”. Quindi, il prof rincara la dose su Piccolo G, e nel chiarire la sua posizione mette in discussione il cantautore come persona e artista, anche in riferimento all’andamento generale che Piccolo G registra nel percorso di studio intrapreso in TV, del canto: ” sei ondivago, ho sempre la sensazione che se uno ti fa una critica poi sei giù di morale per giorni, sei capace di cose bellissime cosí come di discese clamorose, ti é chiaro il mio punto di vista? Ho dei dubbi su di te e non ti vedo come intoccabile, tutt’altro”. Insomma, il prof tiene a chiarire di non avere nulla di personale con Piccolo G, rispetto alla messa in discussione del talento. Quindi, il professore esorta l’allievo ad essere vero e a liberarsi di ogni tipo di filtro.

Piccolo G é un artista finto e porta le maschere: la sentenza di Rudy Zerbi

A questo punto, Piccolo G svela il suo pensiero libero, a caldo, che ha tenuto top secret in puntata, non riuscendo a tirarlo fuor i in confidenza con il prof: “se devo essere vero, direi che mi sento più forte del nuovo arrivato”. E Zerbi coglie la palla al balzo, per tacciarlo di finzione, dal momento che il giovane non é stato vero in puntata: “questo tuo essere tarocco si riflette in quello che fai… anche il tuo andamento in classifica é ondivago… Sei arrivato tre volte ultimo nella classifica canto”. Tutti particolari per cui il prof dichiara ufficialmente a rischio eliminazione Piccolo G, che -nella preoccupazione generale dei fan di vederlo fuori dal talent- di tutta replica sostiene di non meritare la messa a rischio eliminazione: “io metto la mia penna e non penso di essermi meritato l’ultimo posto”. Ma Rudy Zerbi resta del suo avviso: ” preferisco cento volte una persona che posso leggere umanamente e artisticamente”. Tuttavia, Piccolo G non vuole rinunciare al banco di canto ottenuto ad Amici 22: “Sono certo di avere una mia unicità “.













