Amici 22, Piccolo G una furia contro tutti/ “Ognuno si fa i ca**i suoi!”

Amici 22 di Maria De Filippi, Piccolo G diventa una furia: c’entra Maddalena Svevi

Amici 22 di Maria De Filippi si trasforma in un “Piccolo G contro tutti”. Accade, nel daytime del talent in onda il 30 gennaio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Quella che può definirsi una sfuriata del cantautore allievo di Rudy Zerbi contro la larga compagine dei restanti concorrenti del talent si registra per effetto di una convocazione. Ad attenderla, piuttosto provate all’idea di vedersi protagoniste di una messa in discussione che possa decretarle nuove eliminate dal circuito danza in corsa per il montepremi del talent, sono Maddalena Svevi e Megan Ria. E a fronte della notizia della comunicazione che le attende, Piccolo G interviene facendosi portavoce dell’opinione aggregante espressa dal pubblico TV attivo nel web, in queste ore. Ossia che, nei riguardi di una Maddalena visibilmente provata all’idea di essere eliminata ad Amici, la classe di concorrenti palesi perlopiù una spiccata mancanza di solidarietà. Questo perché egoismo e il desiderio di primeggiare nella competizione ormai accesa al talent, tra il circuito danza e il circuito canto, farebbero da padroni ad Amici 22.

Lo sfogo di Piccolo G contro tutti, nella classe di Amici 22

“Mi dispiace che ognuno qui si faccia i ca**i propri, perché devo oscurarla la verità… soffriamo tutti la competizione… – é la sentenza che Piccolo G emette nel mezzo di uno sfogo avanzato contro il resto della classe dei concorrenti di Amici 22-, non si mangia tutti insieme, perché non c’é interesse a mangiare tutti insieme… Poi esiste tanta finzione… tanti abbracci… baci…”.

Eleonora e la decisione del maestro Todaro, Maddalena e Megan vengono convocate in studio, un momento di crisi per NDG, Paky si racconta ad Angelina e… Cliccate qui per rivedere la puntata di oggi 👇 https://t.co/H3jtayv2hb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 30, 2023

Insomma, a detta di Piccolo G si farebbe buon viso a cattivo gioco, tra i concorrenti del talent. E nella classe ci sarebbero degli allievi che si mostrerebbero fintamente “amici” tra loro, magari al mero fine di creare dinamiche volte al conseguimento della visibilità in TV e alla vittoria del talent.

