Amici 22, premio per Maddalena Svevi eliminata / Esplode la polemica

Amici 22 di Maria De Filippi, Maddalena Svevi riceve la proposta di un contratto di lavoro

Maddalena Svevi é insieme ad Aaron Cenere tra i due eliminati, ad un passo dalla finale di Amici 22 di Maria De Filippi, e intanto é al contempo protagonista della nuova polemica web per un premio inaspettato. Così come emerge al rinnovato daytime di Amici 22, datato 8 maggio 2023, Maddalena Svevi riceve la comunicazione della proposta di un contratto di lavoro per il ruolo di ballerina professionista, in una delle compagnie di danza più innovative nel mondo. Il che é ora oggetto di una forte polemica, online.

“Ciao Maddalena, sono Christian e sei una ballerina che mi piace molto…-fa sapere il membro rappresentante della dance Company che propone, all’eliminata in sede di semifinale di Amici 22, un contratto lavorativo- e grazie alla Pro-arte-danza, una delle compagnie più blasonate nel Canada, ho la possibilità di offrirti un contratto lavorativo per il periodo che parte ad agosto fino alla prima settimana di novembre”.

Il messaggio inaspettato per l’ex fiamma di Mattia Zenzola ad Amici 22 commuove la diretta interessata ballerina allieva di Emanuel Lo, uscente al talent show, proseguendo così testualmente: “é una opportunità di crescita incredibile per te, quella che offriamo”. La reaction di Maddalena Svevi é, intanto, un fiume di lacrime, in piena di commozione e gratitudine nutrita verso il talent show di Amici 22 di Maria De Filippi: “grazie mille…una cosa bellissima ed é una delle tante che mi avete dato”, replica la bionda ballerina.

Esplode la polemica su Alessio Cavaliere: Maddalena Svevi divide il web

Tuttavia, il nuovo conferimento giunto a beneficio di Maddalena Svevi fa storcere il naso ad una compagine di telespettatori attivi sul profilo Instagram di Amici. Nel mezzo delle contestazioni in corso, il talent show é tacciato di non aver riconosciuto alcun conferimento di merito al talent a beneficio di Alessio Cavaliere, il ballerino napoletano eliminato nel corso del serale di Amici 22: “Alessio l’unico a non aver ricevuto neanche una borsa di studio… vi dovete solo vergognare”, si legge nel mezzo dei commenti più aggreganti, sul ballerino di hip hop residente a Napoli. Poi, nell’opinione web che si divide sul re dei social, c’é chi fa un plauso a Maddalena, tra gli utenti che avrebbero promosso la Svevi all’upgrade di finalista: “Brava Maddy, te lo meriti!”.

