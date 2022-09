Amici 22 quando inizia? Avvio anticipato e aspiranti concorrenti in quarantena/ Mattia Zenzola rischia?

Amici 22 ai nastri di partenza: anticipata la data delle prime registrazioni, tutte le anticipazioni tv

Sale l’attesa tra i telespettatori per il via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, il cui inizio di messa in onda é previsto per il 18 settembre 2022 su Canale 5. Torna a suonare, quindi, la campanella TV per la scuola più amata dagli italiani e non solo, dal momento che essa appassiona anche telespettatori originari di altri Paesi nel mondo e in queste ore si apprende che – forse complice l’impazienza del pubblico TV di assistere al restyling di Amici- la prima registrazione del talent é stata anticipata di un giorno al 14 settembre 2022.

Mattia Zenzola non accede alla fase iniziale del pomeridiano di Amici 22?

Questo, dopo che é fugato lo spoiler TV ripreso da Amici news e Amici notizie secondo cui sarebbe iniziata la quarantena di 10 giorni prevista per gli aspiranti allievi della scuola, attesi alla prima registrazione del programma – la fase casting per la selezione dei cantanti e ballerini che comporranno la classe al debutto TV del pomeridiano di Amici 22- con inizio data di messa in onda prevista per il 15 settembre e la partenza di Mattia Zenzola con destinazione studio TV di Amici prevista per il 5 settembre, giusto in tempo per poter scontare i 10 giorni di quarantena. Ma il ritirato per infortunio ad un piede da Amici 21 -a cui Maria De Filippi e il resto della produzione Mediaset del talent ha promesso una seconda chance, di accesso ad Amici 22 tramite casting- potrebbe non figurare nella data delle prime registrazioni del rinnovato show, ovvero quelle della prima puntata del pomeridiano di Amici 22 dal momento che esse sarebbero ora anticipate al 14 settembre e il ballerino latinista potrebbe non riuscire a scontare la quarantena dei 10 giorni prestabilita, in tempo utile.

Mattia Zenzola presente alla prima puntata del pomeridiano di #Amici22?

Stando a determinate voci la sua partenza dovrebbe essere prevista per lunedì 5 settembre. — AMICI NOTIZIE ☆ (@AmiciNotizie22) September 4, 2022

Registrazione prima puntata di #Amici22 anticipata al 14 settembre. — AMICI NEWS (@amicii_news) September 5, 2022

C’è quindi il rischio che la partecipazione di Mattia Zenzola ad Amici possa saltare ancora, almeno alla fase iniziale di Amici 22? Chissà. Nel frattempo, i telespettatori attendono di rivedere gli ex Amici 21 LDA e Albe sul palco del talent di Maria De Filippi, dopo che in queste ore é trapelato in rete un video in cui i cantanti si esibiscono sulle note di quella che sembra essere una loro nuova canzone registrata in duetto, in studio.

