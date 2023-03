Amici 22: quando va in onda il serale/ Lo “spoiler” di Rudy Zerbi

Amici 22 di Maria De Filippi: ha ufficialmente il via il serale della gara dei talenti

É tutto pronto per il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, il cui via -tra i vari spoiler TV – spunta in queste ore e con tanto di conferma di Rudy Zerbi. Nel mezzo del preludio alla primavera 2023 delle reti Mediaset, é infatti virale via Instagram il post che il talentscout e insegnante di canto ad Amici 22, Rudy Zerbi, condivide con gli utenti. Uno stato che racchiude le immagini dello spot pubblicitario targato Mediaset, che lancia in esclusiva la data del via alla fase serale, relativamente alla programmazione in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, di Amici 22.

Amici 22, serale a rischio?/ Scintille tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi: il motivo

Rudy Zerbi conferma lo spoiler tv sul serale di Amici 22 di Maria De Filippi

Tra i portali web d’informazione, sul re dei social, é The Pipol TV a fornire in anteprima la data della partenza del serale di Amici 22, di cui quindi spunta lo spoiler TV della prima puntata: “È ufficiale. Il Serale di #Amici22 inizierà sabato 18 marzo in prima serata su Canale 5. Le squadre che contengono 15 concorrenti in gara – si legge nella nota della fonte delle anticipazioni TV – concorreranno per conquistare il titolo di vincitore della ventiduesima edizione del talent più importante d’Italia. Siete curiosi di scoprire questo nuovo serale?”. Insomma, lo speciale appuntamento evento tv di Amici passa dalla domenica pomeriggio al sabato sera, dopo l’ultima puntata domenicale pre-serale, attesa per il 12 marzo 2023.

Amici 22, Piccolo G e Aaron Cenere eliminati e non al serale?/ Parla Rudy Zerbi

E a confermare le curiose anticipazioni TV sono, poi, le parole che Rudy Zerbi rilascia su IG, a corredo del suo post che é virale dello spot che promuove il via dell’atteso serale di Amici 22, talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi: “Ci sei?”, si legge nella caption rilasciata per iscritto dal talentscout, il quale così intende sincerarsi che l’occhio pubblico sia pronto a rispondere in positivo alle aspettative generali sugli ascolti TV dello show dei talenti.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Piccolo G eliminato? Rapporti tesi con Zerbi/ "Meglio andare via..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA