Amici 22, Raimondo Todaro dice addio?/ La risposta a Viva Rai2

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro esce di scena e non é confermato ad Amici 23?

Raimondo Todaro é in procinto di abbandonare Amici di Maria De Filippi, da insegnante di ballo uscente di Amici 22, e sarà sostituito ad Amici 23? La risposta al quesito giunge ai microfoni di Viva Rai Due.

In occasione della nuova puntata datata 29 maggio 2023, del talk mattiniero condotto da Rosario Fiorello, Raimondo Todaro é special guest e non a caso é incalzato sul rumor che regna nel web, che lo coinvolge. Quello secondo cui lui e Arisa sarebbero gli uscenti dal cast degli insegnanti di Amici 22, papabili quindi non confermati come insegnante di ballo e insegnante di canto ad Amici 23, l’edizione del talent show di Maria De Filippi in partenza a settembre 2023.

“E chi lo sa!”, é la laconica esclamazione che Raimondo Todaro registra a Viva Rai2, quando Rosario Fiorello lo incalza sullo spoiler TV più infuocato sul suo conto. Insomma, Raimondo non smentisce il preannunciato addio al talent show che lo ha soffiato al cast dei ballerini professionisti del varietà di casa Rai condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle.

Raimondo Todaro non conferma né sconfessa il rumor sull’addio ad Amici di Maria De Filippi

Fiorello, ironico, quindi ribatte a Todaro parafrasando lo stesso Raimondo in una delle sue solite risposte di disappunto alla conduttrice Maria De Filippi, ad Amici: “No, Maria, io non sono d’accordo”. Ma non solo. Il conduttore di Viva Rai2 si diverte a ricordare in diretta TV, poi, gli accesi scontri registratasi a più riprese, ad Amici, tra Todaro e la diretta rivale insegnante di ballo, Alessandra Celentano: “…Hai tenuto Amici sempre bello acceso!”.

Quali sorti attenderanno, quindi, Raimondo Todaro, rispetto al futuro in TV, resta intanto l’arcano da svelarsi, quando ormai mancano pochi mesi al via di Amici 23 di Maria De Filippi.

