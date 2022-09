Amici 22, Raimondo Todaro e Emanuel Lo ai ferri corti?/”Rapporti incrinati già prima”

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22 di Maria De Filippi, parte con il ritorno di Arisa in sostituzione di Anna Pettinelli come insegnante di canto e il nuovo ingaggio nel cast dei professori del talent di Emanuel Lo, insegnante di ballo, specializzato in hip hop, al posto di Veronica Peparini. Stando ad una voce insider, vicina alla produzione del talent, tirerebbe aria di maretta tra Emanuel Lo e il riconfermato insegnante di ballo Raimondo Todaro ad Amici 22.

Un’indiscrezione che giunge tra le pagine di TV, sorrisi & canzoni. Chi, tra i telespettatori di Amici 22 attivi online, pochi giorni dopo l’inizio del rinnovato talent, sarebbe pronto a scommettere su un possibile sodalizio tra l’insegnante di latino, Raimondo Todaro, e l’insegnante di hip hop, Emanuel Lo, contro l’insegnante di danza classica Alessandra Celentano -alla luce del principio posto in essere dalla maestra che la danza classica sia la madre di tutte le danze, un pregiudizio nonché una discriminante per molti danzatori ed esperti di danza a discapito di altri generi di danza che non siano la danza classica- dovrà ricredersi molto presto, quindi.

“Tra loro è una sfida e la prendono di petto», spiffera un autore del talent show Amici 22, rispetto al chiacchierato rapporto turbolento tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo. “I due sarebbero legati da un sentimento misto tra antipatia e rivalità.

I preannunciati due insegnanti rivali di Amici 22, intanto, già registrano i primi screzi tra i banchi della celebre scuola con Alessandra Celentano, dal momento che alle prime votazioni assegnate ai 19 allievi ammessi Raimondo Todaro ed Emanuel Lo hanno fatto sprofondare i ballerini classici e pupilli della nipote del molleggiato Adriano Celentano, Ramon Agnelli e Rita Danza. Quest’ultimi, infatti, sono finiti tra gli ultimi posti nella classifica danza stilata dai professori, il che ha scatenato l’accesa polemica del team Celentano. La maestra di danza classica, infatti, convocati i due allievi in sala -prove, é giunta con i ragazzi alla conclusione che Emanuel Lo e Raimondo Todaro si siano coalizzati per penalizzare la madre di tutte le danze nella scuola.

Insomma, almeno per ciò che concerne la cattedra di danza, l’anno scolastico di Amici 22 si preannuncia a dir poco infuocato.













