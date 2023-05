Amici 22, Raimondo Todaro: “Ho chiesto scusa a Mattia..”/ La verità top secret

Amici 22, Mattia Zenzola é ospite a Verissimo: l’Inter del latinista

Dopo essersi aggiudicato il titolo di vincitore assoluto alla finale di Amici 22, Mattia Zenzola segna un emozionante confronto con Raimondo Todaro, a Verissimo. Nella nuova puntata del talk di Silvia Toffanin, il vincitore del circuito ballo nonché vincitore finale di Amici 22 non solo ha l’occasione di registrare il suo ritorno in TV, reduce dal percorso di studio della danza intrapreso al talent show di Amici. Mattia, in puntata, riceve anche le emozionanti parole di stima e affetto di Raimondo Todaro, l’insegnante ed ex volto tv di Ballando con le stelle, che ha voluto il giovane tra i talenti promossi ad Amici 22.

“Volevo far vincere un latinista, sembrava una cosa impossibile, poi è arrivato Mattia. Durante la finale ero tesissimo”, sono le parole che Raimondo Todaro rilascia in una sorpresa TV riservata a Mattia Zenzola, parlando del loro sodalizio nato ad Amici 22. E tra una dichiarazione e l’altra, ai microfoni di Verissimo, poi, Raimondo Todaro prosegue fino a rivelare: “Non dormivo la notte, ero ansioso, ci speravo tanto. Credo sia molto più bello vincere da maestro e non da ballerino”. Ma non é tutto.

Raimondo Todaro porge le scuse a Mattia Zenzola

Perché sulla scia del gossip che lo vedrebbe vicino all’uscita di scena dal cast di Amici, poi, Raimondo svela di aver riservato delle scuse all’allievo di danza, poco prima che si disputasse la finale di Amici 22: “Il giorno prima della finale gli ho chiesto scusa per averlo sgridato tante volte, però in quel momento era giusto farlo per fargli alzare la coppa, quindi se tornassi indietro lo rifarei”, é il chiarimento che l’insegnante registra a Verissimo, in presenza di Mattia Zenzola.

E dal suo canto il vincitore di Amici 22, ospite a Verissimo,.registra un bilancio più che positivo dell’esperienza TV maturata al talent show di Maria De Filippi: “Amici è una scuola di vita, ti prepara al fuori, a essere sempre pronto per qualsiasi evenienza. Devi gestirti solo, la disciplina è fondamentale”.

