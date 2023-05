Amici 22, Raimondo Todaro lascia la scuola?/ Silenzio rotto dopo la finale: lo sfogo

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro torna ad attivarsi via social: il messaggio sibillino oltre il gossip

Mentre aleggia sul suo conto il gossip che lo vedrebbe in uscita di scena definitiva da Amici 22, Raimondo Todaro torna ad attivarsi via Instagram, rilasciando un messaggio che si rivelerebbe di sfogo. Il pettegolezzo lanciato da TV Blog del momento vedrebbe l’insegnante di ballo insieme all’insegnante di canto Arisa, con cui lui ha fatto squadra al serale di Amici 22, uscire di scena definitivamente dal talento show, al termine della puntata finale del 14 maggio 2023. La puntata finale di Amici 22 di Maria De Filippi registra il trionfo dell’allievo di latino Mattia Zenzola, che lo scorso anno segnava il ritiro dovuto ad infortunio ad Amici 21. Mattia, all’edizione di Amici 22, si consacra come il vincitore del circuito ballo e il vincitore finale del talent show, per la grande gioia di chi crede nel suo talento. Primo fra tutti i supporters, il maestro Raimondo Todaro, che, non a caso, nel messaggio del ritorno sui social si definisce un vincitore di Amici 22. Questo, mentre nel web si fa sempre più insistente la voce di una sua non riconferma nel cast degli insegnanti di Amici 23.

“Non smetterò mai di ringraziare tutte

quelle persone che hanno dato a @mattia_zenzola -esordisce il messaggio post-finale di Amici 22- l’opportunità di alzare quella coppa che desideravamo da

due anni. È stata una serata indimenticabile, una sofferenza continua per me che non avevo modo di sfogarmi”. Lo sfogo in una reaction a caldo dell’esperto di danza, alla puntata che segna il trionfo del team Todaro, poi, prosegue in quella che potrebbe rivelarsi l’ultima dichiarazione di Raimondo, in qualità di insegnante di ballo in attività ad Amici: “Vincere da insegnante è mille volte più bello che vincere da ballerino. Mattia è un talento che è cresciuto molto nella scuola di Amici e sono sicuro che ieri sia stato solo l’inizio di una carriera meravigliosa. Grazie a @bennusa_ (Benedetta Vari) per essergli stato vicino, tvb. Grazie a tutti i professionisti che lo hanno seguito h24, specialmente ad @umbertusss (Umberto Gaudino) e @francescatocca (Francesca Tocca).”.

Raimondo Todaro e Arisa verso l’addio ad Amici di Maria De Filippi?

E nel post del ritorno via social, poi, non può mancare neanche la mention di Arisa, da parte di Raimondo Todaro, che insieme a lui potrebbe non riconfermarsi nella cattedra dei professori al talent show, per l’edizione di Amici 23: “Come ultima foto della stagione ho voluto mettere quella con @arisamusic perché ho trovato un’amica,una persona speciale ed un’anima pura,tvb. Grazie a tutte le persone che lavorano in questa trasmissione meravigliosa che mi ha regalato qualche figlioletto e qualche amico in più”. Che Raimondo Todaro possa realmente lasciare Amici, anche nell’ipotesi di una doppia uscita di scena condivisa con Arisa, ad Amici? Nell’attesa dello spoiler TV sul via ad Amici 23, in partenza a settembre 2023, al grido di “Non si molla mai”, é intanto il monito sibillino a conclusione del post di Todaro.

