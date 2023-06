Amici 22, Raimondo Todaro: “Mi sono battuto per averlo..”/ Il retroscena su Mattia Zenzola

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro elogia Mattia Zenzola: l’occasione é la reunion post-talent!

Dopo il trionfo ottenuto alla finale di Amici 22, con la vittoria dell’allievo ballerino Mattia Zenzola, Raimondo Todaro torna ad elogiare il giovane nonché “il figlio metaforico” nell’arte. L’occasione che il maestro di danza ha, per poter tornare a parlare di Mattia, é un’intervista concessa a Qds, quando il 2 giugno Raimondo Todaro é al Teatro Metropolitan di Catania, atteso all’evento “Serata da Sballo” insieme ad alcuni allievi ballerini che con lui hanno concorso in varie edizioni di Amici di Maria De Filippi. E, più precisamente, si tratta dei ballerini da lui scoperti al talent show televisivo, Nunzio Stancampiano, Alessio Cavaliere, Christian Stefanelli e il vincitore e la ballerina concorrente e poi professionista all’ultima edizione di Amici, Mattia Zenzola e Benedetta Vari.

“Semplicemente è un fenomeno -esordisce nell’intervista, Raimondo Todaro, parlando dell’allievo latinista Mattia Zenzola, con il quale ha conseguito la vittoria di Amici 22-. Tecnicamente ha una precisione e un livello qualitativo impressionante per un ragazzo che è entrato a 17 anni ad ‘Amici’ e adesso ne ha appena 19″. Incalzato dalle domande nell’intervista inedita, poi, Raimondo Todaro prosegue con gli elogi al vincitore finale all’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi: ” Stando nel mondo del latino non potevo non puntare su questo ragazzo perché ne nasce uno su un milione così. Per me non era neanche una scommessa, per me era una certezza e una garanzia”. Quindi, la rivelazione di un retroscena, rispetto al ritorno di Mattia al talent, registratosi ad Amici 22 dopo l’uscita di scena da Amici 21 per il ritiro conseguente ad un infortunio: ” L’ho dovuto aspettare perché ha avuto quel brutto infortunio. Mi sono battuto per averlo, però non avevo dubbi sul risultato…”.

Raimondo Todaro rompe il silenzio sui pupilli di Amici: le dichiarazioni post -talent show

Ma qual é il valore del singolo talento artistico, tra i ballerini presenti all’evento della reunion con Raimondo Todaro? “Sono dei ballerini eccezionali -spiega il maestro, che per il gossip circolante online del momento potrebbe lasciare il talent show e non confermarsi tra i professori di Amici 23-. È inutile dirlo perché altrimenti non sarebbero arrivati così avanti ad ‘Amici’”. Quindi, l’intervistato conclude: “La cosa bella della serata è stata vedere le differenze tra loro. Sono pazzeschi tutti quanti, ma sono completamente diversi come stili. Credo, quindi, che la forza di ognuno sia la loro unicità”.

