Amici 22, Raimondo Todaro: “Mormora, la gente…”/ Si infiamma la polemica su Mattia

Amici 22 di Maria De Filippi: Raimondo Todaro rompe il silenzio social dopo la finale

Mattia Zenzola sbaraglia la concorrenza dei competitor finalisti di Amici 22, aggiudicandosi il montepremi finale del talent show e, intanto, Raimondo Todaro lo difende dalla nuova polemica web. Il sentiment social del momento vede il fandom di Mattia, vincitore del circuito ballo e vincitore finale di Amici 22, sollevare l’ipotesi online che il nuovo messaggio social dell’insegnante di ballo sia la reaction elegante ai detrattori che tacciano l’allievo di aver trionfato al talent show televisivo per il mero bell’aspetto, per il fatto di essere un bel ragazzo. Nel mezzo della polemica, sollevata dalla compagine di detrattori che contestano il trionfo del latinista, c’é anche chi ammette che avrebbe voluto una finalissima tutta al femminile con protagoniste Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear. E, intanto, riattivatosi via Instagram Raimondo Todaro si lascia immortalare in una foto che lo ritrae con il vincitore assoluto di Amici 22, nonché suo allievo di danza nel latino, Mattia Zenzola.

Mattia Zenzola vince Amici 22/ Andreas Muller si schiera con Isobel, è polemica web

Le parole nel post sibillino di Raimondo Todaro pubblicato via Instagram, nel post-finale di Amici 22 di Maria De Filippi

“Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”, si rileva poi nella caption che l’insegnante di danza rilascia a corredo dello scatto social postato su Instagram. Che il nuovo post dell’ex volto di Ballando con le stelle sia proprio la risposta alla polemica web dei detrattori di Mattia? Il “latinista elegante” registra la sua rinascita personale e artistica, alla finale di Amici 22 di Maria De Filippi. Questo, dopo l’uscita di scena ad Amici 21, dove a seguito di un infortunio il ballerino pugliese si vedeva costretto a lasciare la scuola delle arti di Maria De Filippi, per il gran dispiacere dei fedeli supporters dell’insegnante e l’allievo in attività al talent show di Maria De Filippi.

