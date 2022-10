Amici 22, Raimondo Todaro punge Mattia Zenzola: “Sei un pollo!”/ C’entra la Celentano

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro mette in guardia Mattia Zenzola: la guerra con Alessandra Celentano prosegue

Non può ancora dirsi tregua nello scontro che da Amici 21 ad Amici 22 in corso si protrae tra il team che formano l’insegnante Raimondo Todaro e il pupillo latinista Mattia Zenzola da una parte e l’insegnante avversa Alessandra Celentano. Tanto che Raimondo ora prova a far aprire gli occhi a Mattia rispetto ad una rivalutazione sul suo conto registrata dalla Celentano, dopo che la storica ballerina di origini albanesi figlia della scuola di Amici, Anbeta Toromani, ha erto il giovane ad una promessa della danza al talent.

Amici 22, Raimondo Todaro e Emanuel Lo ai ferri corti?/"Rapporti incrinati già prima"

Ai tempi di Amici 21, la scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, per la maestra di danza classica l’allievo di latin protetto dall’ex professionista nel corpo di Ballando con le stelle per Alessandra Celentano non era da ritenersi un ballerino di livello, né nel suo stile né tantomeno in altri , e il percorso si rivelava poi sfortunato per il giovane biondo dagli occhi colore cielo con un infortunio ad un piede che lo vedeva costretto al ritiro dal talent.

Amici 22: Asia piange/ Celentano la vuole in sfida: "imbarazzante"

Un epilogo segnato peró in positivo da una promessa dell’insegnante Todaro a Mattia, ovvero la seconda chance di accesso nella scuola di Maria De Filippi, registratasi a inizio settembre 2022 all’edizione 2022. e ora, come emerge dal daytime di Amici 22 datato 5 ottobre, in cui Alessandra ha assegnato un compito a Mattia Zenzola in una lettera dove lei gli riconosce un margine di miglioramento rispetto allo scorso anno, Raimondo non ci sta al cambiamento repentino della collega, dichiarando ancora aperta la guerra.

Raimondo Todaro sveglia Mattia Zenzola: l’avviso del prof sul cambiamento di Alessandra Celentano

“C’é posta per noi” esordisce Raimondo Todaro in un incontro convenuto con Mattia Zenzola in sala prove, per poi invitare l’allievo ad analizzare la lettera della nuova coreografia dallo stile lontano dal giovane latinista e che Alessandra Celentano gli assegna in vista della puntata domenicale del 9 ottobre. “La prima puntata non ti ho visto bene- legge la lettera della Celentano a lui destinata, Mattia Zenzola-, ho visto il solito e ora in compenso ti trovo migliorato, per muscolatura e tecnica, ma adesso devi fare un ulteriore passo avanti.. una choreo ancora lontana da te. Ma ballata, giocata con scarpe da ginnastica per mascherare la linea dei piedi che non hai. Che vuoi fare da grande e in quale contesto lavorativo ti collochi ? “.

Asia, piange asfaltata ad Amici 22 da Alessandra Celentano/ Raimondo Todaro le asciuga le lacrime

A questo punto Raimondo Todaro apre gli occhi a Mattia Zenzola sulla rivalutazione in positivo di Alessandra Celentano, che solo di recente, all’ultima verifica di danza classica ha assegnato il voto 1 a Mattia, che poi raccoglie a un 8 dalla giudice esterna alla gara di ballo indetta tra i concorrenti alla puntata del 2 ottobre: ” Come sempre io penso che tu sua un pollo. Te lo ridico perché lei ti dà cinque poi ti dice negl corso delle settimane sei “maturato, che miracoli… dice ora le stesse cose di Anbeta… poi aggiunge ‘secondo ne devi provare diversi stili rispetto al latino”. Ma Todaro crede di non aver bisogno dei consigli della collega, come lui spiega a Mattia: “Tu hai fatto con Elena D’Amario una choreo nodern e una di hip hop con Spillo…vuole farci passare come quelli che fanno solo latin. Anziché pensare ai suoi allievi, pensa a noi…. ma una nota positiva… lei sa già che tu lavorerai. Ti chiede ‘dove ti vedi nel lavoro‘?”.

Rita incontra la maestra Celentano, Aaron presenta in studio la nuova produzione del suo inedito "Universale", un compito per Mattia e tanto altro nella puntata di oggi di #Amici22, guardate QUI ⬇ https://t.co/v8pcotTWbD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 5, 2022

Che l’interpretazione di Raimondo Todaro al messaggio di Alessandra Celentano si riveli quella veritiera?











© RIPRODUZIONE RISERVATA