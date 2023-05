Amici 22, Raimondo Todaro: “Se vincesse Isobel e non Mattia..”/ Il pronostico

Amici 22 di Maria De Filippi, Raimondo Todaro rompe il silenzio su Isobel Fetiye Kinnear e…

In data 14 maggio 2023 é attesa ospite a Verissimo, in quanto concorrente alla finale di Amici 22, Isobel Fetiye Kinnear, e su di lei, intanto, Raimondo Todaro rilascia un parallelo con Mattia Zenzola. L’occasione che l’insegnante e mentore di Mattia ha di rompere il silenzio sul circuito di danza in corsa alla attesa finale, é un intervento che si registra al daytime pomeridiano del talent show di Maria De Filippi. Una confidenza che vede Raimondo non risparmiare delle parole d’elogio in favore alla allieva pupilla della acerrima competitor e insegnante di ballo, Alessandra Celentano.

Amici 22 serale 2023, finale/ Diretta, eliminati e vincitore: sfida tra Wax, Angelina, Isobel e Mattia

“Isobel mi piace tanto -rilascia nella sua sentita dichiarazione ad Amici 22 sull’ospite a Verissimo, Todaro-. Lei è il sole, è una ragazza gioiosa. La guardi e ti mette di buon umore. Come ballerina lei può fare tutto, anche se balla la mazurka è sempre un bel vedere. Quando ci sono dei ragazzi così talentuosi poi alla fine conta poco di che squadra siano”.

Vincitore Amici 2023, chi è?/ I pronostici: Angelina favorita su tutti, Isobel e Mattia…

Mattia Zenzola vincitore di Amici 22?

Il sentiment pre-finale, poi, prosegue con un pronostico sul vincitore del montepremi di Amici 22 che, nel caso di Raimondo Todaro, si divide in una doppia mention che non risparmia la ballerina ospitata a Verissimo: ” Vanno sostenuti a prescindere…quindi se dovesse vincere Mattia sarei felicissimo, così come per Isobel”.

Nel frattempo, intanto, relativamente al papabile vincitore del talent show, se le scommesse aperte su Eurobet danno per favorita Angelina Mango, il sondaggio online aperto da Reality House, via Instagram, erge Mattia Zenzola al titolo di vincitore annunciato del talent show di Maria De Filippi.

Mattia Zenzola piange ad Amici 22 per il papà: "Ho avuto paura di perderlo"/ Il dramma, poi la sorpresa…

Che sia, quindi, proprio il ballerino latinista ad aggiudicarsi l’ambito montepremi, battendo la promessa della danza australiana? Staremo a vedere cosa accadrà alla finale di Amici 22. La puntata epilogo del talent show condotto da Maria De Filippi é in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity domenica 14 maggio 2023.











© RIPRODUZIONE RISERVATA