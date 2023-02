Amici 22, Raimondo Todaro stronca Megan/ “Lavoro buttato via, non stai andando bene”

Amici 22, Raimondo Todaro convoca Megan e Emanuel Lo: i suoi dubbi

Ad Amici 22 Raimondo Todaro ha voluto convocare Megan ed Emanuel Lo per parlare dei progressi dell’allieva nel ballo. La ragazza ha iniziato il suo percorso nel talent di Maria De Filippi al fianco di Todaro, tuttavia a inizio febbraio ha preferito prendere una strada diversa e accasarsi nel team di Emanuel Lo. Una scelta che Raimondo ha dovuto accettare ed incassare ma che, a distanza di poche settimane, ritiene non abbia giovato al percorso artistico dell’allieva.

“Vi spiego le mie perplessità – esordisce Todaro parlando in studio con Megan e in collegamento con il suo collega insegnante di danza – A me arriva il video di Megan questa settimana e a primo impatto penso: una cosa del genere, simile, è stata fatta tre mesi fa. Ma non solo non trovo un cambio di rotta, ma ho trovato, Megan, che tutto quel lavoro che avevamo fatto all’inizio per andare a raffinarti e renderti un po’ più elegante e aggraziata, l’hai perso“.

Raimondo Todaro duro su Megan: “Lavoro buttato via, non stai andando bene“

Raimondo Todaro ritiene dunque che, confrontando un’esibizione di pochi giorni fa con quella di tre mesi fa, le cose non siano migliorate. L’insegnante di Amici 22 crede infatti che Megan non abbia fatto i giusti progressi nel ballo per rendersi più aggraziata nei movimenti, e lo fa notare sia all’allieva sia ad Emanuel Lo: “Se vi sentite un cambiamento e vedete una Megan diversa, a me fa piacere. Io vedo una Megan diversa, sei tornata a settembre. In più vedo che quel lavoro che abbiamo fatto è stato buttato via, quindi mi dispiace, per il bene che ti voglio“.

Dalle parole di Todaro emerge anche un velo di amarezza per la decisione di Megan di cambiare insegnante di danza, ma le augura comunque di raggiungere la vittoria pur mostrando scetticismo: “Se siete convinti di andare nella strada buona, io ti augurio di vincere Amici. Ma sinceramente non penso che stai andando bene“. A prendere le difese della ragazza ci ha pensato Emanuel Lo che, in collegamento, afferma: “Megan non è venuta con me per cambiare, ma per essere capita. Voglio che lei porti chi è“.

