Amici 22: Raimondo Todaro verso il ritorno a Ballando con le stelle?/ L’appello a Maria De Filippi

Raimondo Todaro fuori dal cast di Amici di Maria De Filippi? Il gossip spoiler tv

É il preannunciato insegnante di ballo uscente di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, Raimondo Todaro rompe il silenzio a margine del gossip che lo coinvolge. Sono incessanti online, da diverse settimane, i rumor su un imminente addio dell’insegnante di ballo al cast dei professori delle arti ad Amici di Maria De Filippi, il talent show televisivo dove lui registra il debutto TV in casa Mediaset, che in queste ore piange la morte del padre fondatore Silvio Berlusconi.

Amici 22, Raimondo Todaro: "Abbiamo un rapporto particolare.."/ La verità su Alessandra Celentano

Il ballerino e coreografo lasciava il cast dei professionisti di Ballando con le stelle, il dancing show del sabato sera di casa Rai e condotto da Milly Carlucci, ancor prima di debuttare come insegnante di ballo ad Amici. E, in occasione di un’intervista concessa a Qds, all’ultimo evento di cui lui é parte integrante dell’organizzazione insieme alla Todaro Dance Academy e alcuni allievi protetti in varie edizioni di Amici, Raimondo Todaro si lascia andare alla verità sul suo conto.

Amici 22, Raimondo Todaro: "Mi sono battuto per averlo.."/ Il retroscena su Mattia Zenzola

“Ho letto i vari articoli usciti -fa sapere il maestro di ballo, che alla puntata finale di Amici 22 ha trionfato con la vittoria finale del pupillo ballerino latinista, Mattia Zenzola-. La verità è che io non ho mai sentito nessuno”. E il riferimento é al chiacchierato ritorno all’orizzonte previsto a Ballando con le stelle: “In Rai non mi ha mai chiamato nessuno- rimarca, quindi, Todaro, sconfessando il pettegolezzo sul “dietrofront” in un imminente addio al talent di Maria De Filippi per una re-entry nella TV di Stato-. Questo è giusto dirlo. Un amico che lavora ancora lì e che ha letto gli articoli mi ha chiesto, ma gli ho detto che non era vero nulla”.

Todaro e Mattia Zenzola vittime di uno scherzo in teatro/ Raimondo sbotta sui social

Raimondo Todaro entusiasta di lavorare ad Amici: la replica al gossip sull’addio

Infine, a conclusione dell’intervento rivelatorio, il maestro di ballo sembra lanciare un appello alla produttrice e conduttrice TV di Amici, per una riconferma nel cast del talent. Questo, dichiarandosi inoltre felice di lavorare con lei: “Se Maria ha piacere di continuare a lavorare con me, sono ben felice perché dove sto mi trovo bene. Tutto qua”.

Insomma, il futuro in TV di Raimondo Todaro, oggi, può dirsi incerto: “Non ci sono grosse news da dire o da dare”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA