Amici 22, Ramon Agnelli il meno versatile?/ La frecciatina ad Alessandra Celentano

Amici 22 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli si salva al ballottaggio contro Federica Andreani: la reazione al veleno di Fabrizio Prolli

Ramon Agnelli non merita il salvataggio al quinto serale di Amici 22, a discapito dell’eliminata Federica Andreani, o almeno questa é la stoccata ad Alessandra Celentano del momento. L’attacco non troppo velatamente al veleno giunge alla maestra di danza classica, in attività ad Amici, da un ex ballerino professionista nel corpo di ballo del talent show di Maria De Filippi e coreografo, Fabrizio Prolli. Incalzato dagli internauti rispetto ai risultati del ballottaggio del quinto serale di Amici 22, che sulla base delle votazioni dei giudici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré ha decretato la promozione al sesto serale per il ballerino di danza classica Ramon e l’eliminazione per la cantante Federica, Fabrizio Prolli “insorge” tra le Instagram stories.

Alessandra Celentano su Rudy Zerbi/ "Fidanzati? Siamo molto amici, quasi parenti..."

In una contestazione social, rilasciata in confidenza con gli internauti e in replica ai quesiti web, nel dettaglio l’esperto di danza Fabrizio taccia il team Celentano di palesare una mancata versatilità nei vari stili di danza: ”Avrei eliminato Ramon. Credo che sia il meno versatile di tutti. Mi ripeto: bravissimo nelle variazioni classiche. Ma lo trovo debole negli altri stili”.

Celentano, lite con Malgioglio ad Amici 2023/ "Non permetterti di dirmi come fare il mio lavoro!"

Parole che potrebbero indispettire non poco Alessandra Celentano, dal momento che la maestra erge Ramon al prototipo di ballerino perfetto per linee fisiche e tecnica, relativamente al circuito danza che concorre in parallelo con il circuito canto per un posto alla finale di Amici 22.

Si avvicina la finale di Amici 22 e…

Insomma, a detta di Fabrizio Prolli, Ramon Agnelli non meriterebbe la promozione al sesto serale e il coreografo si accoda così alla polemica web che vede schiere di fan di Federica Andreani contestare l’eliminazione della cantante decretatosi al quinto serale di Amici 22 di Maria De Filippi.

Emanuel Lo, sfuriata contro Celentano ad Amici 2023/ "Prendi meriti con non ti appartengono. Megalomani!"

Che ne penserà Alessandra Celentano? Nel frattempo, si fa sempre più vicina la data della finale di Amici 22, fissata per il prossimo 14 maggio 2023, quando saranno decretati il vincitore di canto, il vincitore di ballo e il vincitore finale del talent show. Che Ramon Agnelli possa qualificarsi nella rosa dei finalisti di Amici 22?











© RIPRODUZIONE RISERVATA