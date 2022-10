Amici 22, Ramon Agnelli sospeso dalla Celentano/”Non si può dire cosa si pensa…”

Amici 22, Ramon Agnelli sospeso dalla classe ballo: l’allievo insorge

Il rinnovato daytime settimanale di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 3 ottobre 2022 su Canale 5, vede Ramon Agnelli ricevere la notizia della sospensione della maglia da parte di Alessandra Celentano. Il motivo legato alla scelta della sospensione? Nella puntata domenicale del 2 ottobre 2022, é emerso un video in cui il ballerino classico esorta la ballerina modern del team competitor capeggiato da Emanuel Lo, Ludovica Grimaldi, ad accettare il compito della mentore Alessandra Celentano e a determinate sue condizioni, ovvero una modifica secondo le preferenze della ballerina ritenendo come quest’ultima la coreografia come la mera volontà di Alessandra di mettere in difficoltà gli avversari in fatto di fisicità, evidenziando “la manifesta superiorità fisica” di Francesca Tocca, ballerina professionista su cui é montata la prova, rispetto all’allieva- di hip hop. Un presupposto che sta troppo stretto ad Alessandra Celentano, tanto che la professoressa esorta il suo pupillo di danza classica Ramon Agnelli a considerare l’ipotesi di passare alla squadra avversaria capeggiata da Emanuel Lo. Seppur accettandola, Ramon Agnelli non condivide la posizione avversa dell’insegnante di Amici 22 che lo ha promosso al talent fino ad assegnargli 10 alla verifica di danza classica, come voto di primo della classe: “La prima cosa che mi ha fatto pensare é ‘okay vuole farle fare una brutta figura, a Ludovica’. Non lo trovo sensato…non puoi esprimere il tuo pensiero che ti sospendono la maglia”. E il confronto tra maestra e pupillo si estende, accogliendo i pareri dei professori Arisa e Emanuel Lo. Quest’ultimi appoggiano entrambi la posizione di Ramon Agnelli a difesa di Ludovica Grimaldi (e di rivendicazione del diritto alla libertà di pensiero). La giovane, seppur prima classificata nell’ordine di gradimento dell’esperta Anbeta Toromani stilata alla gara di ballo domenicale, non é ritenuta una ballerina di livello da parte della Celentano, anche per linee fisiche. Arisa ricorda “La Celentano ha ucciso la ballerina napoletana di Amici 20, Rosa Di Grazia, per il fisico”, e a farle eco é Emanuel Lo: “Ludovica é perfetta così com’é, non esiste più regola di misure, taglia e stazza nella danza”.

Amici 22: Alessandra Celentano sospende il pupillo Ramon/Il gesto di Raimondo Todaro

Ma Alessandra Celentano replica alle critiche di chi la taccia di fare della danza una questione di estetica di bassa lega, riferendosi ai requisiti fisici che una disciplina come la danza richiede d’obbligo, facendo l’esempio del fantino che non può permettersi di essere una taglia forte, per il lavoro che gli si viene richiesto, e ad appoggiarla é la conduttrice Maria De Filippi. É bodyshaming o mera critica costruttiva, quindi, la posizione di Alessandra Celentano verso Ludovica Grimaldi?

