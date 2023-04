Amici 22, Ramon Agnelli vola a New York/ Un contratto di lavoro premia l’eliminato

Amici 22 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli é l’eliminato al sesto serale e..

Ramon Agnelli é l’eliminato al sesto serale di Amici 22 di Maria De Filippi, così come anticipato a prima firma Il sussidiario al pronostico. E mentre é in corso un’accesa polemica web, che vede una fetta di internauti tacciare il talent show di Maria De Filippi di aver penalizzato il talento del ballerino di danza classica e pupillo di Alessandra Celentano, Ramon, favorendo il cantautore e allievo di Lorella Cuccarini, Cricca, in seduta di votazioni espresse dai giudici adibiti al serale Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré, si registra un clamoroso risvolto.

Ben oltre l’accusa che taccia Cricca di essere un raccomandato e quindi un concorrente favorito nella competizione tra i talenti cantanti e ballerini in corsa ad Amici, al termine del ballottaggio al sesto serale avviatosi tra i due nominati finiti a rischio eliminazione, all’eliminato Ramon Agnelli oltre alla sua uscita dal programma viene anche data notizia di un contratto di lavoro.

Marlú e Amici premiano Ramon Agnelli: il conferimento spegne la polemica sul nascere?

In un collegamento registrato con la casetta dei talenti, al termine del ballottaggio ad eliminazione definitiva la conduttrice Maria De Filippi comunica prima il funesto verdetto dei giudici per poi dare notizia di un premio inaspettato, erogato tramite Marlú, brand che collabora con il talent show in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Nel video della premiazione Desmond Richardson, co-fondatore e co-direttore artistico della Complexions, comunica a Ramon Agnelli della scelta di conferirgli il premio di un contratto di lavoro, della durata di 6 mesi, per un progetto di collaborazione da tenersi con la sua compagni di danza sita a New York. Una chance che si presenta grazie a Marlú, che come annunciato sempre da Maria De Filippi finanzia il contratto di lavoro, incluse le spese previste per il viaggio, che attendono Ramon Agnelli, con destinazione l’ambita compagnia newyorchese. Una notizia importante per il balleirno.eliminato al sesto serale di Amici 22 e che, da un certo punto di vista, spegne sul nascere la polemica del momento. Quella che vede i detrattori tacciare Amici 22 di aver penalizzato il talento di Ramon, quando é proprio grazie al talent show di Maria De Filippi che il ballerino ha ora la possibilità di volare negli Stati Uniti d’America.

