Amici 22, Ramon Agnelli vola al serale/ La scelta di Alessandra Celentano spiazza

Sale l’attesa generale dei telespettatori per la nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, che tra le novità vede Ramon Agnelli inaspettatamente insignito della prima maglia di accesso al serale. Come riportano le ultime anticipazioni TV di Superguidatv e Amici news dell’attesa puntata del talent, si aprono la gara di ballo e la gara di ballo con annesse classifiche parziali oltre alle classifiche complessive di canto e ballo che non tengono conto, in vista della fase serale, della performance domenicale. Maddalena Svevi e Angelina Mango risultano rispettivamente la prima classificata nella classifica ballo parziale -relativa alla nuova gara di ballo giudicata da Rossella Brescia – e la prima classificata nella classifica canto parziale -relativa alla nuova gara di canto, giudicata da Beppe Vessicchio, Ermal Meta e Fiorella Mannoia. Tuttavia, le due concorrenti di Amici 22 non sono promosse né proposte alla promozione per un posto al serale di Amici 22, da parte dei loro insegnanti di categoria, canto e ballo, neanche dai mentori che le hanno volute nella scuola, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. In particolare Emanuel Lo motiva la mancata promozione, ammettendo di volere riscontrare una crescita ulteriore in Maddalena, oltre i miglioramenti da lei conseguiti nel ballo. Come tutti i concorrenti, Maddalena si esibisce in puntata anche per l’ammissione al serale, oltre che per difendere il banco di studio ad Amici 22, ma la sua candidatura per il posto di concorrente alla fase successiva dello show, con l’esibizione in Sorry no Sorry, non basta a convincere Emanuel Lo. Ma a sorprendere di é la svolta di Alessandra Celentano . La maestra di danza classica, invece, premia uno dei suoi, si tratta del pupillo Ramon Agnelli. La tanto temuta maestra di danza classica, infatti, una volta chiamati al centro studio i quattro allievi palesa di avere già le idee chiare sulle maglie da assegnare per l’accesso al serale.

Oltre ad aver maturato la scelta di eliminare Rita Danza, tra i suoi allievi, la maestra assegna il primo posto al serale a Ramon Agnelli. Il ballerino classico diventa quindi il primo concorrente a volare al serale, nella competizione di Amici 22. Riusciranno i compagni di squadra Gianmarco Petrelli e Isobel Fetiye Kinnear ad eguagliare il traguardo di Ramon, ottenendo l’ambita maglia? Intanto, la scelta di Alessandra Celentano, di premiare Ramon, desta sorpresa generale nei telespettatori attivi online, sui social. Gli internauti si dicono perlopiù sorpresi per il fatto che la Celentano, ben al di là della nomea della insegnante più severa e restia alle premiazioni, abbia concesso ad uno dei suoi allievi il privilegio dell’accesso al serale nonostante lui non figuri ai vertici della classifica di danza aggiornata, sia nella versione parziale (dove é in testa Maddalena Svevi) che in quella complessiva, che vede primeggiare Isobel Fetiye Kinnear.

