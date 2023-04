Amici 2023, Ramon eliminato/ Le reazioni di Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear

Amici 2023, Isobel Fetiye Kinnear e Angelina Mango reagiscono commosse alla eliminazione di Ramon Agnelli

Ramon Agnelli lascia un grande vuoto nel mezzo della competizione di Amici 22 e, sulla scia della polemica che lo coinvolge, Isobel Fetiye Kinear e Angelina Mango rompono il silenzio sull’eliminato in uno sfogo che é ora virale nel web. Mentre si fa sempre più vicina la puntata finale di Amici 2023 di Maria De Filippi, é in corso un’accesa polemica nel web. A muoverla é una marea di commenti critici che vede una larga parte degli internauti tacciare il talent show di aver penalizzato il talento, con l’uscita di Ramon Agnelli, voluta alle votazioni espresse dai giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofré e Michele Bravi, alla sesta puntata del serale.

E, intanto, a fare eco al dispiacere dei fan del ballerino, tra le mura della casetta che accoglie i talenti in corsa per un posto alla finale di Amici 2023, sono Angelina Mango e Isobel Fetiye Kinnear. Le dirette rivali si uniscono all’unisono, in un commosso e commovente sfogo rilasciato a margine dell’eliminazione di Ramon. Un intervento che va in onda nel rinnovato daytime di Amici 22, datato 24 aprile 2023, e che intanto registra un tripudio di reazioni social, perlopiù commosse tra gli internauti attivi sulla pagina Instagram di Amici.

“Non posso immaginare un giorno senza di lui- fa sapere l’australiana visibilmente commossa- ogni giorno lui era con noi e facevamo tante cose… strano senza di lui… ma va bene”.

E a fare eco alla reazione commossa di Isobel é poi Angelina Mango, che, incalzata dalla conduttrice Maria De Filippi, conferma di volere bene all’eliminata e di essere ormai affezionata al presenza del ballerino ad Amici 2023: “Io non sto realizzando… tanto é vero quello che dicevi tu a volte si dà per scontato quando ci sono le persone…”, é la reaction della figlia del compianto Pino Mango.

Nel frattempo, il sentiment web dei telespettatori attivi via social vede una moltitudine di utenti sollevare l’ennesima polemica. Quella in cui si taccia il talent di favorire, nella competizione serale in corso, Isobel e Angelina, conferendo alla ballerina e alla cantante un grande spazio di visibilità ad Amici. “Abbiamo capito che vinceranno loro, una il circuito canto e l’altra il ballo, ma rendetelo meno palese per piacere”, “Sempre loro si vedono e basta!”, so legge tra le contestazioni social.











