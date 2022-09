Amici 22, Ramon: lettera di scuse ad Alessandra Celentano che lo ha sospeso/ Lui le regala i boxer maculati

Amici 22 di Maria De Filippi, Ramon Agnelli replica alla sospensione di Alessandra Celentano: la lettera e …

Il rinnovato daytime di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda il 26 settembre 2022 su Canale 5, vede Ramon Agnelli replicare alla sospensione dalla scuola subita da parte della sua stessa insegnante di danza classica, Alessandra Celentano. Dopo averlo promosso per il conferimento di un banco di studio della danza ad Amici 22, Alessandra Celentano -come mostra la nuova puntata domenicale del 25 settembre di Amici 22 – ha stabilito la sospensione della maglia di titolare per il pupillo, in seguito ad una serie di atteggiamenti che a detta della maestra denotano mancanza di decoro dell’allievo mostrata in un contesto scolastico. Tra gli eventi incriminati, il fatto ricorrente che Ramon apparisse in TV, agli occhi dei telespettatori, in continua tenuta osé, o meglio un “mutande”, nella casetta che accoglie i talenti del talent show. Una punizione che Ramon Agnelli ha accettato, tanto da indossare poi un pigiama dalla tinta blu nobiltà, di seta e lungo, resosi disponibile in quanto in dotazione della scuola di Maria De Filippi. Immagini che sono diventate nel giro di poco tempo virali nel web e a cui segue nel daytime di Amici 22 -del 26 settembre 2022- la lettera di Ramon Agnelli per Alessandra Celentano.

Una lettera che Ramon fa recapitare insieme ad una scatola a forma di cuore e rossa, contente un regalo per la maestra.

“Cara Maestra Celentano – legge le righe della lettera, il giovane ballerino, dalla sala prove, rivolgendosi all’insegnante- le scrivo questa lettera indossando il meraviglioso pigiama di seta blu che mi ha fatto recapitare. Purtroppo durante la puntata ho cercato di sdrammatizzare il momento, ma le volevo dire un paio di cose. In primis volevo chiederle scusa se i miei atteggiamenti all’interno della casetta le sono risultati poco consoni. E in secondo luogo le volevo dire che è vero che sono un ballerino classico e devo sempre avere un certo atteggiamento nella vita quotidiana, ma io mi ritengo diverso da tutti. I fighi di legno che se la tirano o camminano in ‘en dehors’ non mi rispecchiano. Io sono Ramon, un ragazzo normale come tutti e che quando deve dimostrare l’eleganza. Alcune cose si possono evitare”.

La contestazione velata di Ramon Agnelli alla sospensione di Alessandra Celentano, ad Amici 22

La lettera poi assume i toni di un velato disappunto rispetto alla sospensione: “Ma se io ho iniziato questo percorso ad Amici è anche per mettermi in gioco ed essere me stesso al 100%. Purtroppo o per fortuna non bado molto al fatto che mi stiano riprendendo o ascoltando. Perché se dovessi farlo, sarebbe controproducente per il programma. Adesso per sdrammatizzare e per fare pace, le voglio consegnare un regalo. Con la promessa che io Ramon sono un ballerino classico, ma anche un ragazzo un po’ pirla”. La risposta di Alessandra Celentano? La maestra ha chiarito di non voler snaturare il ballerino provandogli della sua identità, ma di esortarlo a prestare attenzione a non dare il cattivo esempio in TV e a mantenere il decoro come role-model nella danza e in generale nella vita.

“Il mio idolo”, “Ramon, il mio cuore é tuo”, si legge intanto tra i commenti social rilasciati sul profilo Instagram di Amici, a sostegno di Ramon.













