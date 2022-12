Amici 22, Rita Danza lascia la scuola?/ Arrivano le new entries Vanessa e Aurora

Il Capodanno in musica di Canale 5 ospita Rita Danza; la ballerina rischia grosso ad Amici 22

Mentre si attende la sua partecipazione al Capodanno in musica di Canale 5 per la celebrazione di benvenuto al 2023, Rita Danza é a rischio eliminazione ad Amici 22. La ballerina di danza classica e concorrente al talent show di Maria De Filippi in corso vive un percorso di studio della danza tra alti e bassi. Dopo essere risultata prima classificata nella sezione danza, aggiudicandosi con i compagni di studio Cricca e Angelina Mango un’ospitata al Capodanno in musica condotto quest’anno da Federica Panicucci, la ballerina e allieva di Alessandra Celentano é risultata penultima nell’ultima classifica di ballo di Amici 22. E dal momento che gli ultimi classificati vengono messi, abitualmente, in discussione, ad Amici 22 ora Rita Danza richiederebbe l’eliminazione dal talent. Questo, anche per l’ingresso di due ballerine new-entries nella scuola di Canale 5, candidate ad un banco di danza da parte dei maestri Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Si tratta di Vanessa Bellini e Aurora Ranvestel. Che tra quest’ultime possa esserci la futura sostituta di Rita Danza nella scuola di Amici 22?

Rita Danza sostituita al talent show?

Il verdetto sulla candidatura al banco di Aurora e Vanessa verrà decretato entro e non oltre la fine di gennaio 2023, mese in cui é previsto il ritorno in TV della messa in onda di Amici 22.

Nel frattempo, Rita Danza é attesa sul palco dell’evento di benvenuto al nuovo anno 2023, Capodanno in musica che tra gli altri ospiti partecipanti vede per la quota Amici anche Cricca e Angelina Mango. Rita matura, intanto, una grande paura dentro di sé. Che é quella di vedersi in preda ad un allontanamento da Niveo, il cantante conosciuto ad Amici e con cui ha avviato una lovestory tra i banchi della scuola dei talenti. Come lei, anche il cantante rischia l’eliminazione dal talent, in quanto é risultato ultimo alla nuova classifica di canto e nella scuola si é proposta come nuova candidata al banco la cantante Valeria Mancini, una web-star su TikTok. Che uno tra Niveo e Rita possa essere costretto a uscire dalla scuola? Che la coppia possa vedersi eliminata da Amici 22?

