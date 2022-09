Amici 22, Rita Danza piange per Alessandra Celentano/ “Il mio corpo non va bene…”

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Danza e l’amara critica della insegnante Alessandra Celentano

É tempo di prime lezioni nella scuola di Amici 22 di Maria De Filippi, che ha riaperto i battenti con un primo sfogo in lacrime di Rita Danza seguito ad una dance class della ballerina con Alessandra Celentano. La giovane, convocata in sala-prove dalla maestra di danza classica che le ha dato un banco di studio ad Amici 22 credendo fermamente nel suo potenziale di danzatrice, si é palesata visibilmente provata dalla sentenza di Alessandra Celentano sulla sua fisicità.

Concorrenti Amici 22, classe 2022-2023/ Megan Ria ha ballato per Elodie, in Tribale..

“Questo é un pezzo sentito, esordisce Alessandra Celentano mentre dispensa consigli e impartisce insegnamenti alla allieva di danza classica, Rita Danza, incoraggiandola a trovare la giusta chiave di interpretazione- poi devi metterci qualcosa in più con la storia della traccia”. Poi, la sentenza critica della maestra di danza classica sulla forma fisica della ballerina: “E la tua forma fisica, parlo di forma fisica a livello di estetica, sei gonfia. Devi saper mangiare, non dico di non mangiare. Ti devi asciugare”.

Rita Danza: nuova pupilla di Alessandra Celentano?/ Chi è la ballerina di Amici 22

Rita Danza finisce in lacrime per Alessandra Celentano

Insomma, la critica che Alessandra Celentano muove alla sua “pupilla” é volta al miglioramento della fisicità della danzatrice allieva di Amici 22, che possa avvicinare il più possibile la ragazza ai determinati canoni di linee fisiche che per la maestra sono da intendersi per un ballerino e aspirante tale di livello. Parole che però pesano come un macigno per Rita Danza, quelle di Alessandra Celentano, tanto che rientrata in casetta dalla lezione, in confidenza con i compagni di studio non riesce a trattenere le lacrime al ricordo dei tentativi fatti per il dimagrimento, rivelatisi vani: “Non piango per quello che ha detto, piango perché io ho provato a cambiare il mio corpo”. Quindi, la giovane condivide la critica mossa dall’insegnante sulla sua fisicità.

Alessandra Celentano, foto a sorpresa con lo zio Adriano/ Niente crisi di famiglia "È la cosa più importante"













© RIPRODUZIONE RISERVATA