Amici 22, Rita Danza: “Una montagna russa”/ Spegne la polemica sulla Celentano?

Amici 22 di Maria De Filippi, Rita Danza eliminata scatena le polemiche web

La nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, in onda l’8 gennaio 2023 su Canale 5, decreta l’eliminazione di Rita Danza, che ora, non a caso, rompe il silenzio sulla sua dipartita, scagionando Alessandra Celentano da tutte le accuse web. La ballerina classica é al centro della polemica web che via social vede i telespettatori tacciare la produzione di Amici 22, in particolare la maestra di danza classica, Alessandra Celentano, di aver penalizzato la giovane, decretandone l’eliminazione per via dei suoi disturbi di discalculia, disgrafia e dislessia. La polemica contesta in particolare Alessandra Celentano, tacciata insieme al talent, di aver sfruttato il talento di Rita Danza come “un agnello sacrificale” in tempi di Quaresima della Santa Pasqua, per il mero fine di accalappiarsi dell’audience e fare ascolti TV, in vista della fase serale del talent. A detta di molti telespettatori delle reti di produzione del talent, Mediaset, Rita Danza era meritevole di un posto al serale, e in un primo intervento social post-Amici 22, intanto, la ballerina traccia un bilancio positivo della sua esperienza TV appena ultimata al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. La giovane, così, lascia intendere di voler spegnere sul nascere ogni accusa mossa ai danni del format TV che l’ha resa popolare.

Il post del ritorno a casa di Rita Danza spegne le contestazioni

“È stata una montagna russa indimenticabile, quella giostra che nonostante gli alti e bassi rifaresti a vita perché allo stesso tempo ti da brividi, gioie ed emozioni inspiegabili -si legge tra le righe del primo post che Rita Danza condivide via Instagram, con il popolo del web, dopo la sua era Amici 22-. Vivere di danza notte e giorno mi ha permesso di conoscere il mio potenziale, gli stili ai quale posso attingere ma anche ambire”.

Il bilancio della sua esperienza TV, nonostante il mancato accesso al serale del talent, é quindi positivo: “Esco cresciuta e rafforzata sia a livello artistico che umano e per questo ringrazio tutto lo staff, i maestri, i miei compagni che non dimenticherò mai -prosegue- e voi che da fuori mi avete sempre supportata, incoraggiata nei momenti difficili e continuate a credete in me”. E a conclusione del messaggio, poi, non manca la gratitudine della ballerina nutrita verso la produzione di Amici 22, volta a spegnere la polemica web in corso: “Grazie di cuore a Maria per la persona fantastica che si è dimostrata, sempre disponibile e presente per tutti noi, alla maestra @alessandra.celentano che mi ha dato l’opportunità di far parte di tutto questo credendo sempre in me, al maestro @albertomontesso per avermi seguita giorno per giorno ma anche tutti gli altri professionisti: @francescoporcelluzzi_., @michele_esposito_official, @iamsimonenolasco, @elenadamario, @francescatocca, @umbertusss, @giugiulola, @__spillo__ per avermi insegnato stili nuovi. Porterò tutti questi bei ricordi nel mio cuore per sempre. Forza squadra Cele, vi seguo e vi sostengo sempre”. Immancabile, inoltre, l’arrivederci all’amato Niveo, il cantautore che le fa battere il cuore e di cui lei si é innamorata nella scuola di Amici 22: ” In bocca al lupo amore mio @niveo__-, tifo per te. Mi manchi ma ti aspetto qui!”. Nel frattempo, c’é chi scommette che Rita Danza e Niveo possano rivelarsi in crisi d’amore, per via delle distanze, adesso che la ballerina é fuori dal contesto TV di Amici 22.

