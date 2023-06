Amici 22, Rock in Roma: alla reunion di cantanti e ballerini, anche l’espulso Tommy Dali/ Lo spoiler TV

Amici 22 di Maria De Filippi, Tommy Dali é confermato nella line up di Rock in Roma

C’é grande attesa generale per il debutto in TV di Rock in Roma, il concerto evento di reunion tra i talenti ballerini e cantanti di Amici 22, con l’escluso al serale del talent Tommy Dali. O almeno questo é stando allo spoiler dell’atteso concerto previsto in onda su Italia 1 il 20 giugno 2023 e registrato domenica 11 giugno 2023 in quel di Roma.

Amici 22, Maddalena Svevi: il video sexy é virale/ Balla La Tortura di Shakira: web diviso

La scaletta dell’evento perviene tra le chicche anticipate dalla pagina social Amici news, come ripreso dal portale web Superguida TV. Ad esibirsi sul palco dell’evento concerto live all’Ippodromo delle Capannelle sono i ballerini e i cantanti più influenti dell’ultima edizione del talent show di Amici, Amici 22, come spoilerato dalle talpe di Amici new tra i presenti alle prove dello show capitolino condotto dalla ballerina di Amici 20 Giulia Stabile insieme alla ballerina di Amici 22 Isobel Fetiye Kinnear e l’esperto conduttore Nicolò De Divitiis.

Uomini e donne, Andrea Foriglio: "Succede a chi sceglie con la testa.."/ La bordata a Nicole Santinelli

Presenti alle prove della reunion di classe, e quindi alle registrazioni dello special TV previsto sulle reti Mediaset (il cui capo fondatore Silvio Berlusconi viene a mancare in data odierna 12 giugno 2023), sono all’appello i cantanti e ballerini Aaron Cenere, Angelina Mango, Benedetta Vari, Cricca, Gianmarco Petrelli, Megan Ria, Maddalena Svevo, NDG, Niveo, Piccolo G, Ramon Agnelli, Samuele Segreto, Tommy Dali, Federica Andreani, Mattia Zenzola e Wax.

Nell’opening act dell’evento Mediaset- che in queste ore perde il compianto capo fondatore Silvio Berlusconi– entra in scena Mattia, introdotto con un video story-telling del suo percorso fino alla vittoria suggellata al talent show. Il vincitore di Amici 22 balla sulle note di Trumpets. Ed arriva poi il momento di Angelina Mango che si esibisce sulle note di Voglia di vivere. E non mancano poi i professori. Particolare é lo sketch in cui la temuta maestra di danza classica Alessandra Celentano prende subito possesso della scena e ordina a Samu di andare a “prendere una cosa dietro le quinte per lui e i compagni. Una volta indossate le scarpette a tutti è toccato fare lezione alla sbarra”. Si passa quindi alla lezione ferrea, “prima un esercizio ad hoc per i ragazzi, con Ramon isolato. Poi un esercizio per le ragazze”, come anticipa la fonte dello spoiler TV.

Maria De Filippi, ruolo da manager in Mediaset?/ "Si mormora che..."

Fa accesso in scena, sul palco di Rock in Roma powered by Full out, l’album dei talenti cantautori di Amici 22, il cantautore Wax, che si esibisce sulle note di Turista per sempre. Spazio poi a Samuele Segreto che balla sulle note di Mamacita. Durante la prova di classico, il ballerino riceve come voto un 3 dalla maestra “che ha detto di averlo trovato a 0”. Il voto poi diventa una sufficienza piena, con l’esibizione. Sul palco, poi, é la volta di Aaron Cenere che si esibisce in una performance di canto sulle note di Universale.

Nella set-list dell’evento Rock in Roma, la reunion di Amici 22

E si passa all’ex Amici 22, Maddalena Svevi, che si esibisce a lezione, prendendo un 1.5 come voto, con tanto di esibizione sulle note di Fragile. L’ex Amici 22 Cricca canta Just the way you are, e subito dopo prende il possesso della scena la maestra di canto Lorella Cuccarini, con un’intervista, seguita dall’esibizione dell’artista con Olly. Nell’intervista registrata con le conduttrici ed ex Amici Giulia Stabile e Isobel Fetiye Kinnear viene fuori che il ragazzo più sexy della line up della classe di Amici sia Ramon Agnelli. Il più simpatico per Giulia resta il cantante Piccolo G, mentre per Isobel è Mattia Zenzola. Isobel dichiara poi che uscirebbe a cena con: Angelina Mango mentre Giulia Stabile con Aaron Cenere. Ma cosa cercano in un eventuale flirt con un ragazzo? Isobel dichiara la personalità carismatica, mentre Giulia cerca la bontà e non le bugie.

“Le due ballerine hanno dovuto votare il prof più cattivo. Isobel ha votato la sua stessa insegnante mentre Giulia ha votato Rudy Zerbi -si apprende inoltre tra gli altri spoiler di Rock in Roma-Full out di Amici 22-, grande assente della serata perché impegnato in un evento per Radio Deejay. Il prof più buono? Per entrambe a vincere è Lorella Cuccarini”. Il più simpatico per Giulia è Piccolo G mentre per Isobel è Mattia. Isobel dice che uscirebbe a cena con: Angelina mentre Giulia con Aaron. Cosa cercano in un ragazzo? Isobel dice la personalità mentre Giulia la bontà e non le bugie.

Le due ballerine poi sono chiamate a votare il prof più cattivo. Isobel vota la sua stessa insegnante Cuccarini, mentre Giulia vota Rudy Zerbi, il quale risulta assente alla serata perché impegnato in un evento per Radio Deejay. *Il prof più buono? Per entrambe a vincere è Lorella Cuccarini”, si apprende ancora. Angelina Mango poi canta una cover di 9 maggio e Gianmarco Petrelli balla Las Vegas. Federica Andreani canta una cover della song Proud Mary. É poi la volta del siparietto con le performance di Gianmarco Petrelli, Piccolo G, Maddalena e Wax: i concorrenti uscenti di Amici 22 rispondono alle domande in una round-interview. “Maddalena si rifiuta di dire chi tra lei e Mattia ha deciso per primo di troncare la loro relazione. Però l’ha lasciato lei”, si anticipa di Rock in Roma.

Tra le altre verità il collega ballerino Gianmarco Petrelli svela, invece, di non sopportare il disordine della compagna Megan Ria in casa, dal momento che sono andati a convivere, mentre Wax é chiamato a menzionare la ragazza più sensibile dell’edizione e “mentre il pubblico urla Angelina lui risponde Maria”. Il cantante Cricca rimarca ancora una volta di essersi innamorato in casetta, al talent show di Amici 22, di Isobel Fetiye Kinnear. E a quanto pare “è stato un grande errore”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA