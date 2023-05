Amici 22, Rudy Zerbi: “Angelina è già un’artista!”/ “Se dovesse vincere…”

Rudy Zerbi su Angelina Mango: “L’ho ammirata tutto l’anno, lei vive di musica!”

Un’altra strabiliante edizione di Amici di Maria De Filippi si appresta a raggiungere i titoli di coda: domani ci sarà la tanto attesa finale dell’edizione numero 22. Angelina Mango, Wax – nel circuito cantanti – Mattia e Isabel per la danza; questi i giovani talenti pronti a contendersi la coppa nella propria materia ed è difficile azzardare un pronostico date le potenzialità artistiche che ognuno di loro è stato capace di mettere in gioco nel corso di tutta la stagione.

Un nome in particolare sembra godere di particolare stima e non sono pochi quelli che auspicano un suo trionfo ad Amici 22: si tratta di Angelina Mango. Figlia d’arte ma non per questo “prescelta” a priori. Nel corso della stagione del talent ha messo in mostra un talento incredibile, sia nella scrittura che nel merito delle performance. Anche Rudy Zerbi – come riportato dal portale Coming Soon – si è definito suo grande estimatore ed ha avuto non poche parole d’elogio per il percorso della giovane cantante. “Angelina l’ho ammirata e ascoltata tutto l’anno; ci sono cantanti e ci sono artisti, i cantanti sono tanti e gli artisti sono pochi. Angelina è già un’artista, lei vive di musica”.

In vista della finale di Amici 22, Rudy Zerbi non si è risparmiato negli elogi ad Angelina Mango; pronta all’ultimo sforzo nel tentativo di alzare la coppa. “Lei è musica, mi piace tutto quello che fa, mi piacciono molto i suoi inediti”. Il docente del talent ha poi aggiunto: “Per la prima volta forse dopo un anno ho occasione di dire che Angelina mi è sempre piaciuta tanto e se vincesse Amici sarebbe una bellissima cosa non solo per lei ma per la musica“.

Rudy Zerbi – stando alle considerazioni riportate da Coming Soon – sarebbe decisamente contento di vedere Angelina Mango alzare la coppa di Amici 22. “Mi piace il suo modo di stare sul palco, lei questo lo fa molto bene. Si vede che ci studia e ci lavora: non è mai casuale, è spontanea ma non disordinata, interpreta ma non è mai finta“. Non poteva usare parole migliori il professore del talent per descrivere le potenzialità artistiche di Angelina Mango, che addirittura prova fatica nel trovare qualcosa di lei che non gli piaccia. “Cosa non mi piace? Posso solo dirle di stare attenta a essere sempre coerente con il suo percorso. Deve stare attenta alle sollecitazioni che arriveranno quando uscirà dalla scuola“.











