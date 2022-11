Amici 22, Rudy Zerbi elimina gli allievi?/”Aaron, Tommy e Piccolo G fate le valigie”

Amici 22 di Maria De Filippi, Rudy Zerbi ritira proposta di origine e sceglie le sorti degli allievi

Prosegue il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 30 novembre 2022 che vede Rudy Zerbi ritirare la sua proposta di messa a rischio eliminazione estesa a tutti i concorrenti. Il talentscout ha proposto, nel dettaglio, alla produzione del talent di chiudere l’affaire pulizie e il sudiciume che regna nella scuola con una sfida tra ballerini e cantanti, e annesse classifiche di ballo e canto, da cui si decreterebbero tre eliminati ballerini e tre eliminati cantanti. La classe di concorrenti, nel disperato tentativo di evitare che la proposta di Zerbi fosse accettata, ha indicato i responsabili della questione, i quali si sono fatti volontariamente avanti ammettendo di aver contribuito di meno o di non aver contribuito affatto ai turni di pulizie previsti nella scuola. E in più una parte della classe ha nominato Mattia Zenzola e Niveo come coloro i quali non ammetterebbero le proprie responsabilità a fronte della questione, per cui ora urge un provvedimento disciplinare. E nel rinnovato daytime, ora, Rudy Zerbi ritira la sua proposta, per una controproposta che spiazza: “Quello che ci avete detto non mi convince, nemmeno un po’- dichiara il talentscout in un messaggio destinato a tutti gli allievi-. Non voglio che per colpa dei miei allievi venga eliminato qualcuno che non lo meriti”.

Raimondo Todaro segue l’iniziativa di Rudy Zerbi ad Amici 22

“Avete fatto i nomi colpevoli e io decido il futuro dei miei allievi -prosegue perentorio, ritirando la sua proposta originale per un nuovo provvedimento spettante ai suoi pupilli, tra i responsabili indicati dalla classe-: Aaron Cenere, Piccolo G e Tommy Dali andate in sala relax e fate le valigie!”.

Che Rudy Zerbi voglia mandare a casa e quindi eliminare i suoi allievi, per una punizione esemplare, ad Amici 22? Nel frattempo, il collega di Zerbi, insegnante di ballo, Raimondo Todaro, segue l’iniziativa del primo e invita Mattia Zenzola a fare le valigie. E il soggiorno in sala relax per gli allievi summenzionati non prometterebbe nulla di buono, anche perché in una comunicazione di Maria De Filippi si rende noto ai ragazzi allontanati dalla casetta dei talenti, di restare in attesa di un’ulteriore comunicazione. Mentre si preparano al peggio e ad allontanarsi dalla casetta, tra gli allievi in bilico Tommy si lascia, poi, andare ad uno sfogo con Aaron sul conto dei compagni che al momento non sarebbero a rischio eliminazione: “Vedo come se ne fo**ono…tutti a ridere…”. Cosa succederà?

