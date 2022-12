Amici 22, Rudy Zerbi non perdona Tommy Dali/ “La punizione resta, Piccolo G invece..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Tommy Dali convoca Rudy Zerbi: l’amara verità

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 7 dicembre 2022 che vede Tommy Dali giungere ad una cruda verità. Nel dettaglio, non appena trovato il confronto con l’insegnante di canto, Tommy Dali viene a conoscenza del fatto che Rudy Zerbi gli abbia confermato la punizione esemplare e, al contempo, però perdonato il collega cantautore Piccolo G.

“Volevo sapere per quanto riguarda il provvedimento, se voleva togliermelo o no” -esordisce Tommy, confrontandosi con Rudy Zerbi rispetto alla punizione che lo vede limitato ad una scelta tra due chance; scegliere se rilasciare un nuovo inedito o, in alternativa, partecipare alla sfida a suon di bit indetta dal producer Dardust. La replica di Rudy Zerbi é una doccia gelata per il cantautore di Male: “A differenza di quanto stabilito per Piccolo G, per te il provvedimento rimane, mi sono fatto il diario degli errori: le tue lezioni saltate sono dieci e per lui quattro, uso del cellulare fuori orario per te venticinque volte e per Piccolo G meno della metà, sosta fuori dalla scuola, a fumare, sulla soglia della porta trentasei volte e per Piccolo g un terzo delle volte. Accettando le sue scuse, ho tolto il provvedimento a Piccolo G”.

Cosa rischia Tommy Dali con il provvedimento ad Amici 22?

Insomma, il messaggio é chiaro per Tommy Dali. Anche a fronte della lettera di scuse di Piccolo G, Rudy Zerbi decide di perdonare quest’ultimo e non l’altro allievo, Tommy Dali.

Che il provvedimento possa pesare sul suo percorso di studio, tanto da decretare l’eliminazione del cantautore di Male? Nel frattempo, fa rumore nel web la notizia del debutto all’orizzonte previsto a Sanremo 2023 per l’ex Amici 21, LDA. Questo, unitamente alla mancata ospitata TV di LDA in coppia con Albe, ad Amici 22, nonostante il successo del singolo Cado, per cui é in corso una polemica web.

Dopo il provvedimento disciplinare del prof Zerbi, Tommy Dali chiede di parlare con il suo prof #Amici22 pic.twitter.com/T02dcKA9Xw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 7, 2022













