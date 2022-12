Amici 22, Samuel e Ludovica ultimi in classifica: eliminati/”Prima del serale..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Isobel é prima in classifica: che succede nel ballo?

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 7 dicembre 2022 che vede stilarsi una prima classifica di ballo. In vista dell’inizio del serale gli insegnanti di ballo della scuola più amata dagli italiani, ovvero Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro, si riuniscono per una convocazione degli allievi ballerini al fine di stilare una classifica generale. La stessa prevede le posizioni dei ballerini generate sulla base dei voti che i ragazzi hanno ricevuto dai giudici esterni in occasione delle varie gare di ballo registratesi sinora ad Amici 2022.

La Top3 della classifica vede al primo posto posizionarsi la new-entry australiana nella scuola Isobel Fetiye Kinnear, seguita al secondo posto da Ramon Agnelli e il terzo posto di Samuele Segreto. Quarto posto per Maddalena Svevi, quinto Gianmarco Petrelli, sesta Megan Ria. E ancora settimo Mattia Zenzola, ottava Rita Danza, al nono ed ultimo posto in classifica i ballerini a rischio, Samuele Antinelli e Ludovica Grimaldi. L’ultima posizione in classifica, come sempre, rappresenta una situazione di rischio eliminazione per gli allievi ad Amici 22 e, tra i professori, non a caso Alessandra Celentano suggerisce la sostituzione di Ludovica e Samuele, unitamente all’estromissione dal regolamento del talent Amici 22 della chance del banco del pubblico. Ovvero l’opportunità di rimanere nella scuola, generalmente concessa a chiunque si ritrovi ad essere eliminato e al contempo fortemente sostenuto dal pubblico.

Alessandra Celentano avanza una proposta alla produzione di Amici 22

“Siamo al giro di boa, ad un passo dal serale” esordisce Alessandra Celentano, per poi aggiungere”chiedo di eliminare il banco del pubblico e di pensare di sostituire questi ultimi posti”. Insomma la doppia proposta avanzata alla produzione del talent é chiara. Emanuel Lo si dice concorde per l’eliminazione del banco del pubblico, mentre Raimondo Todaro si dice in totale disaccordo rispetto alle proposte avanzate, dal momento che per lui la posizione in classifica conta relativamente. “Tu pensi che in vista di un serale Samuel possa essere in grado di competere?” incalza quindi Todaro sul pupillo ultimo classificato, la Celentano, e Raimondo replica: “Penso che sono fatti miei”.

Ma cosa rischiano, quindi, Ludovica e Samuele finiti in rosso, in fondo alla classifica?

Dopo aver visto la classifica complessiva i ballerini vengono convocati in studio! Le proposte della maestra Celentano saranno accettate dalla produzione? #Amici22













