Amici 22, Samuele Antinelli tradisce Todaro/ A lezione con Celentano é un disastro

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Antinelli si concede alle lezioni con Alessandra Celentano

Prosegue l’ormai consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 14 dicembre 2022 che vede Samuele Antinelli darsi alle lezioni di Alessandra Celentano. Una sorta di “tradimento” quello che registra Samuele ad Amici 22, ai danni dell’insegnante che lo ha voluto nella scuola, Raimondo Todaro, il quale spesso diventa protagonista di accese discussioni con Alessandra Celentano per le loro visioni contrapposte sulla danza. In occasione della nuova puntata domenicale del talent, datata 11 dicembre 2022, Samuele ha avanzato la richiesta di aggiungere al suo percorso di studio delle ore di lezione in sala-prove, ad Amici 22, con Alessandra Celentano. Una richiesta che la diretta interessata ha accolto e, al secondo giorno di lezioni, tuttavia, il ballerino modern e allievo di Raimondo Todaro si palesa in estrema difficoltà. O almeno questo é stando ai pareri critici rilasciati dalla maestra, alle prese con le lezioni impartite all’allievo acquisito.

Alessandra Celentano bacchetta Samuele Antinelli ad Amici 2022

“Mi sta prendendo l’ansia – dichiara visibilmente provato Samuele Antinelli, alle prese con le prove matte e disperate di danza con la Celentano, che prontamente gli replica-. Devi mettere sin da subito in atto le correzioni. Ammorbidisciti”. La maestra é esigente, il che é ormai risaputo, tanto che i telespettatori attivi online ora si chiedo se Samuele Antinelli abbia riflettuto a lungo prima di candidarsi tra gli allievi della nipote del Molleggiato Adriano Celentano. “Devi essere fradicio, sono più sudata io -bacchetta ancora la Celentano, Samuele-. Non c’è dinamica. Non stai facendo niente di quello che abbiamo detto, Samu”. Insomma, per Samuele Antinelli l’esordio alle lezioni con Alessandra Celentano può dirsi un vero disastro.

Cosa ne penserà Raimondo Todaro, rispetto alle novità che vedono protagonista Samuele Antinelli? Non si escludono accesi confronti in studio, alle nuove puntate di Amici 22 in arrivo… Nel frattempo fa rumore la replica di LDA alle accuse di raccomandazione che il figlio d’arte riceve in vista del debutto a Sanremo 2023.

Seconda lezione per Samuel con la maestra Celentano e… #Amici22 pic.twitter.com/ihmNLkNqtJ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 14, 2022

