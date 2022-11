Amici 22, Samuele debutta coreografo/ Fuori gli inediti di Cricca e Federica

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Barbetta diventa un nuovo coreografo del talent?

Mentre avanza la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Barbetta diventa coreografo di una corale di ballo per i ballerini concorrenti e Cricca e Federica Andreani rilasciano i loro primi inediti. Le novità di Amici 22, nelle categorie di studio canto e ballo, si registrano nel rinnovato daytime del talent di Canale 5, con l’ex Amici 20 nonché ex fidanzato della ballerina uscente Claudia Bentrovato (eliminata dalla new entry Isobel Fetiye Kinnear nella puntata del talent datata 20 novembre 2022), Samuele Barbetta, che si improvvisa coreografo di un pezzo montato sulle note di Cielo dammi la Luna dell’altro ex Amici 20 e cantante, Sangiovanni. Il risultato é una prima corale di ballo che chiama i concorrenti ballerini di Amici 22 in corso a stringere le forze sul palco. E il sentiment dell’occhio pubblico ringrazia il talent di Maria De Filippi per le emozioni TV. Che Samuele Barbetta possa, quindi, rivelarsi un direttore artistico del talent, in prospettiva della attesa fase serale di Amici 22 all’orizzonte? Chissà.

Federica Andreani e Cricca si sfidano sul sito RTL.102.5 play con i nuovi inediti

Intanto, per la quota canto i concorrenti di Amici 22, Cricca e Federica Andreani, alla mezzanotte a cavallo del 22 e il 23 novembre 2022 hanno rilasciato i rispettivi inediti Supereroi e Meno sola su tutte le piattaforme musicali digitali e in radio.

I nuovi inediti appena rilasciati, al contempo, si sfidano al rinnovato Special & contest aperto tra gli inediti di Amici 2022 da Radio Zeta sul sito RTL 102.5 play, dove i radioascoltatori sono chiamati ad esprimere una propria preferenza. Il vincitore del contest sarà decretato sulla base delle preferenze, in occasione della nuova puntata domenicale di Amici 22, prevista per la giornata di domenica 27 novembre 2022, su Canale 5. Chi avrà la meglio? Nel frattempo, il cantautore di Universale, Aaron Cenere, sembra vivere una crisi dopo la sconfitta subita al contest radiofonico che lo vedeva contrapporsi a Niveo, risultato invece il trionfatore finale.

Niveo si confronta con i compagni in casetta, i ballerini sul palco di #Amici22 con una coreografia di Samuele, Angelina e Isobel scelgono i loro prof di riferimento! Cliccate subito qui per rivedere la puntata di oggi 👇 https://t.co/vKcacevUyi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 22, 2022













