Amici 22, Samuele pazzo di Elena D’Amario/ La mamma: “Chi sono io per giudicarlo?”

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto trova il coraggio per dichiararsi a Elena D’Amario e la madre, intanto, approva la papabile nuora. In occasione di una nuova puntata domenicale di Amici 22 di Maria De Filippi, l’allievo ballerino modern di Emanuel Lo, Samuele Segreto, ha trovato il coraggio per dichiararsi fortemente attratto da Elena D’Amario, ballerina professionista, di quattordici anni più grande del concorrente, al talent. Eppure la differenza di età tra l’allievo e la professionista sembra non scalfire affatto il sentimento che il giovane nutre verso la stella del corpo di ballo di Amici 2022. Nel frattempo, in un’intervista concessa a Di più TV, la madre del giovane, Loredana Velardi, si apre sul possibile amore nascente ad Amici 2022.

La mamma di Samuele Segreto dà il beneplacito al nuovo “amore tv”

Molti telespettatori, tra cui l’intervistata, ricordano il recente momento TV di Amici 22, dalle emozioni al cardiopalmo, che vede Samuele dichiararsi ad Elena. “Io sono proprio innamorato di Elena, è una donna che mi fa impazzire”, dichiara dal suo canto Samuele dal banco di ballo occupato al talent show. Di tutta risposta, la conduttrice Maria De Filippi lo invita ad improvvisare una coreografia con “il sogno proibito”, in un avvertimento: “Niente baci per ragioni di sicurezza”. Ma cosa ne pensa Loredana Velardi? “Mio figlio la stima molto perché è una professionista di fama internazionale- fa sapere la possibile suocera dell’ex Amici 9-. Mi ha fatto molta tenerezza vedere mio figlio alle prese con questo batticuore, ma è poco più che un ragazzino, penso abbia idealizzato Elena, una donna stupenda”.

E che dire della differenza di età intercorrente tra i giovani conoscenti? “Chi sono io pregiudicare il cuore di mio figlio?”, fa sapere, poi, la madre di Samuele Segreto. Insomma, per Loredana Velardi, al cuore non si comanda. Per la serie: se son rose, tra Elena e Samuele, fioriranno…

dal vangelo secondo samusecret pic.twitter.com/lIGx4IgeHx — malinconica sconnessa🩰 (@solosottona) November 28, 2022

