AMICI 22, SAMUELE SEGRETO: CHE SUCCEDE CON ELENA D’AMARIO?/ “Amo le cose impossibili”

Samuele Segreto, ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin dopo l’eliminazione da Amici 22, ha parlato del rapporto speciale instaurato con la ballerina professionista Elena D’Amario, di dieci anni più grande di lui. In diverse occasioni nel corso del talent show si è detto innamorato di lei, ma senza che sia realmente mai nato qualcosa di serio.

“Ad Amici 22 si è creata una situazione di imbarazzo all’inizio. Non pensavo che se ne parlasse in puntata, ero agghiacciato quando Maria De Filippi ha preso il discorso e ha fatto vedere le immagini”, ha ricordato il ballerino. “In sala Elena è super carina. Sono innamorato di lei a livello artistico, a livello sentimentale adesso mi è passata. Ho un debole per le cose impossibili, non lo faccio apposta. Mi succede in tutto, anche nel lavoro”, ha ammesso. (agg. di Chiara Ferrara)

Amici 22 di Maria De Filippi, che succede tra l’ospite a Verissimo, Samuele Segreto, e Elena D’Amario?

L’atteso ospite a Verissimo, Samuele Segreto, é l’eliminato del terzo serale di Amici 22 e, intanto, nel silenzio rotto sull’uscita di scena dal talent anticipa un invito a cena ad Elena D’Amario, la ballerina professionista che lo ha visto capitolare al talent. La giovane ha rappresentato per l’eliminato un punto di riferimento nel percorso di studio della danza intrapreso al talent di Maria De Filippi. E tra una prova e l’altra a passo di danza registrata ad Amici 22, oltre a impartire delle dritte tecniche e linee guida nel ballo, per lui così come per i restanti concorrenti del circuito danza in corsa, la professionista riusciva a fare breccia nel cuore dell’allievo di Emanuel Lo e danzatore di hip hop. Dal suo canto, nel mezzo del pre-serale di Amici 22, in una delle puntate domenicali l’ospite del weekend di Pasqua 2023 a Verissimo, Samuele Segreto, si dichiarava ad Elena D’Amario, complice lo zampino della conduttrice Maria De Filippi, che ha incalzato il ballerino sulla sua cotta spingendo il giovane a rivelare i suoi sentimenti. Ma al di là della crush e l’amore non corrisposto, Samuele torna a menzionare Elena D’Amario. L’occasione é un post che il ballerino condivide sul suo profilo Instagram. E nella caption dello stato social, in cui rompe il silenzio social post eliminazione, Samuele invita Elena a cena, insieme ad altri protagonisti di Amici 22, il talent show che lo ha reso celebre all’occhio pubblico.

Samuele Segreto rompe il silenzio social, dopo l’uscita di scena da Amici 22

“Non posso che essere GRATO alla vita per avermi dato la possibilità di vivere un’esperienza del genere -si legge tra le righe del post di Samuele Segreto-,

@amiciufficiale è stata una montagna russa di emozioni. Per capire realmente cosa ti da questo programma devi avere la fortuna di viverlo e io l’ho avuta. Ho trovato tantissime persone meravigliose che hanno

creduto in me, dei compagni di viaggio indimenticabili e un’organizzazione pronta a sfornare sogni per dei ragazzi che dedicano la propria vita a questo… Sono grato a tutte le persone che fanno parte di questa

dimensione surreale perché ho imparato tantissimo da ognuno di voi.”. Lo stato social, poi, prosegue, con tanto di invito: “Sono grato a tutte le persone che da casa mi hanno dato e continuano a darmi così tanto affetto inaspettato che spero nel mio piccolo di riuscire a ricambiare a ognuno di voi. Un ringraziamento speciale va a tutti i professionisti che mi hanno seguito supportato, sopportato e motivato dall’inizio alla fine @francescoporcelluzzi_ @federicasoncin @_spillo_ @giugiulola @iamsimonenolasco @elenadamario @michele_esposito_official @albertomontesso siete speciali, vi offrirò una cena al mio carissimo prof @emanuelloofficial che mi ha dato fiducia sin dal primo giorno. Quella volta eri un cucciolo ed eri un fenomeno, oggi sei un uomo e rimani un fenomeno”.

E, in conclusione, l’ex Amici 22 e ospite a Verissimo nella puntata di sabato 8 aprile scrive il suo auspicio: “Spero che questo 2023 possa essere l’inizio di un percorso pieno di avventure e opportunità sempre più grandi

GRAZIE #amici22 #amiciufficiale #grazie”.











