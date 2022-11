Amici 22, Samuele Segreto fa la corte a Elena D’Amario/ La differenza d’età non conta

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto si dichiara a Elena D’Amario: c’entra lo zampino di Maria De Filippi

Si rinnova il consuetudinario appuntamento TV di Amici 22 di Maria De Filippi, con il daytime datato 21 novembre 2022 su Canale 5, che vede Samuele Segreto fare una dichiarazione d’amore “artistica” a Elena D’Amario. Con rvm mandato in onda dalla regia di Amici 22, che immortala le immagini esclusive di quello che si direbbe un amore platonico nutrito dal ballerino allievo di Emanuel Lo verso la ballerina professionista del talent, quindi, Samuele Segreto riceve un emozionante invito. Dal momento che , come mostra il filmato andato in onda, lui sarebbe pronto a sorprendere Elena D’Amario rubandole un bacio, una volta chiamato ad un passo a duo con lei, la conduttrice Maria De Filippi lo invita ad un’improvvisazione nello studio TV del talent, con la ballerina professionista, stuzzicando la creatività e il desiderio del giovane di avere un contatto diretto con il suo amore artistico. Il risultato? Samuele accetta l’arduo compito improvvisato, dichiarandosi anima e corpo a Elena, senza badare al fatto che lei sia più grande di lui di diversi anni. La reazione della ballerina professionista é all’insegna dello stupore totale.

Amici 2022, Samu si dichiara ad Elena D'Amario/ "Sei bellissima ma lo sai"

La reazione dalla dichiarazione artistica di Amici 22

Mentre il sentiment web dei telespettatori attivi sui social si palesa del tutto entusiasta per la dichiarazione artistica del giovane, tenuta sulle note di Mi fai impazzire di Blanco, Elena D’Amario sembra proprio non riuscire a realizzare di essere ormai diventata il sogno proibito di Samuele Segreto ad Amici 2022. La professionista si palesa del tutto sorpresa per l’improvvisazione “artistica” del giovane, che potrebbe rivelarsi -in un futuro non molto lontano- un suo collega e quindi uno dei professionisti del corpo di ballo ad Amici di Maria De Filippi.

Massimiliano Caiazzo di Mare Fuori e Elena D'Amario di Amici stanno insieme?/ Nuovi indizi e strane dediche

Che Samuele Segreto possa avere qualche chance in amore, di potersi conquistare le attenzioni della ballerina professionista di Amici? Elena D’Amario sarebbe allo stato attuale single ed é ricordata dai più tra i telespettatori per la lovestory che intrecciava con il cantante Enrico Nigiotti ai tempi di Amici 9, edizione del talent a cui faceva parte anche la storica coppia formata da Emma Marrone e Stefano De Martino, poi naufragata.

Intanto, al talent, inoltre, Piccolo G e Maddalena Svevi affrontano un compito…











© RIPRODUZIONE RISERVATA