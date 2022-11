Amici 22: Samuele Segreto, la madre contro la chirurgia?/ “Ho avuto paura per lui..”

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto ha il complesso delle “orecchie a sventola”: parla la madre Loredana Velardi

Mentre si fa sempre più accesa la competizione ad Amici 22, con una proposta ad eliminazione choc di Rudy Zerbi, Samuele Segreto fa parlare per un suo disagio fisico. A parlare dell’allievo ballerino modern é la madre, Loredana Velardi, in occasione di un’intervista concessa a Di più TV. Per l’occasione a mezzo stampa, la donna non nasconde il disagio fisico di cui soffre il figlio, Samuele Segreto, che i telespettatori ora imparano a conoscere con il suo percorso di studio nel ballo intrapreso ad Amici 22.

“Samu, tu non devi avere problemi con il tuo aspetto fisico, tu sei bello come il sole”, dichiara la conduttrice Maria De Filippi in una delle nuove puntate di Amici 22, a margine della scelta di coraggio che il ballerino matura di performare con i capelli tirati all’indietro e non sulle orecchie, che non gli piacciono da sempre. Nella celebre scuola tv dei talenti scoperti da Maria De Filippi, Samuele Segreto fa ora i conti anche con i disagi provati alla sovraesposizione mediatica della sua immagine e, tra le altre dichiarazioni nell’intervista, al riguardo la madre del ballerino fa sapere che vorrebbe che lui imparasse a volersi bene e a essere meno severo con se stesso. Il ballerino di hip hop combatte da sempre il complesso nutrito per le orecchie a sventola, che per lui sono brutte. Un disagio importante che lo accomuna a molti, giovani e non. Recentemente il ballerino si é confrontato con la madre rispetto al desiderio di ricorrere ad un intervento di otoplastica. Il ballerino, ciòé, intenderebbe ricorrere ad un intervento di chirurgia plastica per correggere quello che a suo avviso sarebbe un difetto fisico, e non un’evidenza fisica che lo caratterizza.

La madre di Samuele Segreto accetterebbe l’idea di un ritocchino estetico, in famiglia?

Che la donna sia contraria alla chance del ritocchino? La domanda sorge spontanea e la madre del ballerino, intanto, fa sapere che lascerà il figlio libero di fare ciò che meglio crede, anche se le duolerebbe l’idea di non rivedere più le sue amate orecchie, essendosene molto legata. La donna ha un rapporto d’amore simbiotico con Samuele: “Sono una madre che ho avuto paura per suo figlio- fa sapere l’intervistata, spiegando cosa si cela dietro all’inscindibile legame con Segreto-. All’inizio mi era stato consigliato di abortire perchè avevo contratto un virus pericoloso, ma io mi sono rifiutata. Anche se il giorno della sua nascita è stata molto dura“. E nell’intervista non c’é solo tempo per la rivelazione del retroscena sulla nascita del ballerino. Perché, poi, la mamma di Samu svela anche un altro retroscena dell’infanzia del figlio, che ricorda le orecchie che le stanno più a cuore: “Samu è nato grazie ad un cesareo d’urgenza e poi è stato portato via in terapia intensiva“. Insomma il parto di Samuele si rivelava difficile, con qualche complicanza: “Quando sono andata a trovarlo fra tutti quei bimbi ricoverati l’ho riconosciuto subito dalle sue orecchie”.

