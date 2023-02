Amici 22, Samuele Segreto non va al serale?/ Emanuel Lo lo interroga con Megan Ria

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto e Megan Ria convocati da Emanuel Lo

S’infiamma la competizione nel ballo, ad Amici 22, con Samuele Segreto che potrebbe rivelarsi un nuovo eliminato, messo al confronto con Megan Ria, come voluto da Emanuel Lo. Quando si é ormai ad un passo dal serale dell’edizione in corso del talent show di Maria De Filippi, l’insegnante di danza convoca i due allievi ballerini nello studio TV di Amici 22. Così come emerge al rinnovato daytime del talent, datato 23 febbraio 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Emanuel Lo intende interrogare i due allievi ballerini, per la selezione dei concorrenti da promuovere all’ambito upgrade. É in ballo la maglia dorata per l’accesso alla fase TV serale di Amici 22 e la premessa alla convocazione degli allievi di Lo é chiara: “siamo arrivati alla fase conclusiva e vorrei vedervi ballare delle choreo”, parla il maestro agli allievi . E l’interrogazione per la promozione al serale parte con il primo esaminato, Samuele Segreto. Il maestro di danza chiama il ballerino ad esibirsi sulle note di Yeah! e Alleluja e, alla richiesta dei due compiti, il ballerino replica lasciando intendere di avere un vuoto di memoria: “Non ricordo, come altre … Ma posso improvvisare”. Il maestro esorta Segreto a non finire in preda al panico e a rilassarsi, poco prima di concedere al giovane lo spazio TV per l’esibizione al centro studio.

L’interrogazione, poi, non risparmia neanche l’italo-cubana Megan Ria, la quale é reduce dall’addio al team capeggiato dal maestro Raimondo Todaro. Che Emanuel Lo possa escludere entrambi i suoi due ballerini dal serale di Amici 22, in arrivo, si direbbe intanto più che improbabile. Almeno uno tra gli allievi potrebbe dirsi destinato a prendere parte al serale, dal momento che l’attesa fase TV vedrebbe Emanuel Lo confermarsi come il caposquadra di categoria danza in aggiunta a quello di categoria canto al timone di uno dei 3 team misti, formati da concorrenti ballerini e cantanti e due capisquadra ciascuno, nella sfida a tre squadre previste.

Web diviso su Megan e Samuele di Amici 22 di Maria De Filippi

Nel frattempo i telespettatori, così come emerge tra le varie annesse reaction a caldo che si registrano online rispetto al rinnovato daytime di Amici 22, temerebbero l’uscita di scena per Samuele più che per Megan: “Megan zero estensione, velocità, elasticità…. Brava nelle espressioni e buona volontà. Finito lí”, si legge tra i commenti social più aggreganti rilasciati a caldo, in queste ore, su Amici 22 di Maria De Filippi-, “Stai tranquillo Samu, sei il migliore”.

E non é tutto. Al rientro nella casetta dei talenti di Amici 22, Samuele Segreto confida le sue prime impressioni maturate a caldo rispetto all’interrogazione, in condivisione con la compagna di studio rivale, Megan. Lui le fa sapere di aver improvvisato un freestyle sulle note di Alleluja, per via della dimenticanza dei passi della choreo. Questo, peraltro senza nascondere la paura di non essere pronto per il serale di Amici 22, proprio per via dei vuoti di memoria. “Sa quanto sei forte… Ti conosce benissimo Emanuel Lo”, é in sintesi, però, il conforto che l’italo-cubana riserva a Segreto, ben oltre la competizione che ora infiamma il circuito danza per un posto al serale di Amici 22.

I maestri Todaro ed Emanuel Lo incontrano i propri allievi in vista del Serale, le fragilità di Aaron e il compito di Alessio sui tacchi! Avete visto cos’è successo nella puntata di oggi di #Amici22? Guardate QUI ⬇️ https://t.co/ykXdp40nis — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) February 23, 2023













