Amici 22, Samuele Segreto rinasce dopo il Capodanno choc/ Lo premia Garrison Rochelle

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto va al serale? Dopo il Capodanno choc…

Manca sempre meno al via al serale di Amici 22 di Maria De Filippi e, intanto, Samuele Segreto riceve un premio importante, dopo il rischio eliminazione corso per effetto del caso Capodanno choc. Nel web circola la teoria noce moscata, secondo cui tra i sei allievi del talent ritenuti responsabili del “fatto grave” censurato in tv, che si é registrato nella notte di San Silvestro, anche Samuele Segreto avrebbe contribuito all’esperimento di una miscela eterogenea a base di noce moscata e dai potenziali effetti psicoattivi e tossici, come quelli delle droghe. Questo, per il mero piacere di un momento all’insegna dello sballo. Mentre la verità del caso si direbbe ancora lontana, alla nuova puntata domenicale di Amici 22, in onda il 22 gennaio 2023 su Canale 5, Samuele Segreto vince un importante riconoscimento al suo talento di ballerino. Stando alle annesse anticipazioni TV riprese online da Amici news e Superguida TV, nel dettaglio, il ballerino prende parte al contest di Amici 22 che dispone come premio in palio l’occasione di ballare al concerto di Achille Lauro.

Una gara nella gara di ballo, del talent che vede giudice esterno l’ex insegnante di ballo ad Amici, Garrison Rochelle.

Samuele Segreto conquista Garrison Rochelle e vince il premio…

“Vince Samu. Cosa è accaduto? -riprendono testualmente le anticipazioni TV di Amici 22-. La gara era un vero e proprio torneo sui cavalli di battaglia e a giudicare vi era Garrison. Samu ha ballato “Unholy” con coreografia modern, mentre gli altri concorrenti:

Isobel Fetiye Kinnear: “Milkshake”

Megan Ria: “Listen to me now”

Ramon Agnelli: “Dangerous” di David Guetta”. Insomma, indipendentemente dalle dinamiche top secret del Capodanno choc, Samuele Segreto può dirsi a tutti gli effetti una giovane promessa del ballo, alla luce del consenso ottenuto da un esperto di danza alla stregua di Garrison Rochelle. Riuscirà Samuele Segreto a ottenere la maglia dorata per l’accesso al serale di Amici 22?

