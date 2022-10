Amici 22, Samuele Segreto segnato dal complesso/ De Filippi: “Sei bello come il sole”

Amici 22 di Maria De Filippi, Samuele Segreto vive un complesso nella scuola

Mentre prosegue la corsa verso il serale di Amici 22 di Maria De Filippi, oltre a Mattia Zenzola, anche Samuele Segreto si ritrova a dover fronteggiare un forte complesso che lo attanaglia da tempo. Si tratta di un complesso fisico, che limita il ballerino e pupillo di Emanuel Lo nel rapporto con il suo corpo, dal momento che il giovane non si piacerebbe mai allo specchio con i capelli tirati all’indietro. Un disagio che Samuele Segreto ha affrontato bello studio TV di Amici 22 di Maria De Filippi, in occasione della nuova puntata domenicale datata 30 ottobre 2022, andata in onda su Canale 5. Chiamato al centro studio per le consuetudinarie prove di ballo domenicali, quindi, Samuele Segreto si é presentato per la prima volta con i capelli tirati all’indietro, senza cioè avere il solito ciuffo, che lo renderebbe più sicuro di sé. E al termine della temuta prova in competizione con se stesso e il complesso, il mentore Emanuel Lo ha quindi, così, rassicurato il giovane: “Ti volevo dire che hai affrontato questa prova a livello caratteriale in modo eccellente. Hai avuto le tue difficoltà, le ho viste, ma la tua vittoria è come hai affrontato la prova. […]”. E ancora, poi, ha aggiunto: “Avevi paura di fare una brutta figura e avere i capelli indietro perché hai i tuoi problemi. Ognuno di noi si vede in un determinato modo..”.

Maria De Filippi rassicura Samuele Segreto sul complesso, ad Amici 22

E neanche la conduttrice Maria De Filippi é riuscita a resistere alla tentazione di avere voce in capitolo, sul complesso ad oggi vissuto dal ballerino: “Samu sei davvero bello come il sole tu, eh! Ma lo dico davvero! Non penso di pensarlo solo io“. A questo punto Arisa le ha poi fatto eco: “Sei bellissimo!“. A seguirla é stata Lorella Cuccarini: “Sei bellissimo, hai un viso bellissimo, se hai qualche complesso è tutto nella tua testa Samu, fidati“. E oltre alla commissione interna dei professori di Amici 22, anche i fan ora rincuorano il ballerino e talento di hip hop, con una gran moltitudine di messaggi di supporto rilasciati a mezzo social per il beniamino.

