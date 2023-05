Amici 22, scoppia la lite Wax vs Maddalena Svevi/ “Come ti permetti?”

Amici 22, esplode la querelle al talent show: che succede tra Wax e Maddalena Svevi?

Nell’attesa generale per la puntata finale di Amici 22, esplode una nuova lite tra i concorrenti in corsa per il titolo di finalisti, che coinvolge Wax, Benedetta Vari e Maddalena Svevi. La nuova querelle, che infiamma la competizione dei talenti cantanti e ballerini di Amici, non risparmia parole colorite. Il motivo alla base dello scontro? A indispettire l’aspirante ballerina professionista, tanto da dare vita al botta e risposta, é il gesto dello zapping di Wax.

Stando alle immagini della querelle, che spuntano al daytime di Amici 22 datate 3 maggio in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, a quanto pare, Wax cambia il canale TV seguito dalle due ballerine, fino a indispettire Maddalena, che quindi attacca il cantautore in corsa al talent show. “Arrivi e mi strappi il telecomando dalle mani, mentre stiamo guardando una roba”, rincara Maddalena, coinvolgendo anche Benedetta Vari. “Maddalena le tisane sono alla seconda a sinistra”, replica sibillino Wax, invitando alla calma la competitor avversa. “Se vuoi prendila tu… Per una calmatina generale, perché io magari mi scaldo ora, ma tu ti scaldi nella vita…”, sentenzia perentoria contro Wax, Maddalena, rifiutando l’infuso alla camomilla.

Parole che Wax proprio non digerisce. Tanto da avere una reazione furiosa, palesandosi intollerante all’ennesima critica sul personale e il suo vissuto: “non toccare argomenti che non c’entrano un c**zo… come ti permetti di dire una roba del genere?”. Wax proprio non ci sta all’affondo di Maddalena: “…io sono capace di chiedere scusa tu no …”.

Wax rifiuta la riconciliazione con Maddalena Svevi?

In seconda battuta, poi, al tentativo vano di Maddalena di un chiarimento con Wax, il cantautore rifiuterebbe il dialogo per una riconciliazione con la ballerina. “Tu non porti rispetto alle persone e non sei una persona vera, ma falsa…da tante parole e comportamenti lo deduco… io non perdo tempo con persone come te”, sentenzia Wax, contro Maddalena, che replica: “Mi dispiace per te, perché non si può parlare”. E all’ennesima battuta di sfogo, Wax sbotta: “Maddalena mi sta proprio sul c***o!”.

Che l’acceso scontro esploso al talent show possa segnare la competizione di Amici 22, anche relativamente alla decretazione dell’eliminato previsto all’ottavo serale di Amici 22?











