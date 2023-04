Amici 22 serale 2023, 4a puntata/ Diretta ed eliminato: Alessandro Siani e Annalisa ospiti

Amici 22 serale 2023, anticipazioni quarta puntata: ospiti Alessandro Siani e Annalisa

Sabato 8 aprile, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi torna in onda con la quarta puntata del serale di Amici 22. La tensione è sempre più palpabile tra le tre squadre in gara, che sono pronte a tornare sul palco e più agguerrite che mai. Anche questa sera non ci sarà una doppia eliminazione: soltanto un allievo dovrà abbandonare il programma dopo il ballottaggio finale. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Arisa tenteranno di vincere le varie manche di Amici 2023, evitando che i propri allievi finiscano a rischio eliminazione.

A giudicare le prove dei ragazzi in gara la nuova giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Non mancheranno, nella quarta puntata del serale di Amici 22, ospiti pronti ad allietare il pubblico: Alessandro Siani e Annalisa. Quest’ultima si esibirà nel suo ultimo singolo “Mon amour”.

Amici serale 2023, chi sarà eliminato? Nuovo ballottaggio e infuocati guanti di sfida

Una sola eliminazione graverà questa sera sui ragazzi di Amici 2023. Per ogni manche ci sarà un allievo a rischio eliminazione e, alla fine delle sfide, i tre si esibiranno e uno di loro sarà immediatamente salvato dalla giuria. I due allievi rimasti al ballottaggio si giocheranno il posto nella scuola: uno di loro sarà definitivamente eliminato, l’altro tornerà ufficialmente in gara. Il nome dell’eliminato sarà annunciato in casetta da Maria De Filippi. (Clicca qui se vuoi sapere gli allievi a rischio in anteprima)

Nel corso delle varie manche, i professori avranno l’occasione di schierare prove comparate e guanti di sfida. Questa settimana sono state molte le buste rosse ricevute dai ragazzi; particolarmente impegnata Maddalena, non solo per guanti ricevuti (come l’ennesimo dalla maestra Celentano), ma anche per quelli che Emanuel Lo ha inviato ad allievi non suoi, mettendola in sfida con loro.

Le squadre del serale Amici 2023: i concorrenti rimasti in gara e le liti

Ma quali sono i concorrenti rimasti in gara al serale di Amici 22 dopo le eliminazioni delle scorse puntate? La squadra di Zerbi-Celentano (che ha perso Piccolo G e Gianmarco), conta: Aaron per il canto; Isobel e Ramon per il ballo. Nessuna perdita per la squadra Todaro-Arisa, composta da: Wax e Federica per il canto e Mattia e Alessio per il ballo. Due perdite invece per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Dopo l’uscita di Megan, Samu e NDG, sono rimasti: Angelina, Cricca e Maddalena.

Non mancheranno, anche nel corso del quarto serale di Amici 2023, accesi scontri tra le fazioni di professori. Nel particolare, le anticipazioni ci svelano di una Arisa infuriata nel corso della gara, e di nuovi scontri tra Alessandra Celentano e altri professori di ballo.

Amici 22: nuovo guanto di sfida tra prof e come seguire il serale in streaming

Anche questa settimana le tre coppie di coppie di professori sono pronti a sfidarsi sul palco del serale di Amici 2023 per il Guanto di sfida tra prof. Chi vincerà dopo il trionfo di Raimondo e Lorella della scorsa settimana? Riusciranno Zerbi e la Celentano a rubare la vittoria una seconda volta? A giudicare le loro esibizioni sarà come sempre la giuria esterna.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 22 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











