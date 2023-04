Amici 22 Serale 2023, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: Enrico Brignano e Gaia ospiti

Amici 2023, anticipazioni sesta puntata serale: ospiti Enrico Brigano e Gaia

Sabato 22 aprile, in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce la sesta puntata del serale di Amici 2023. Nuove sfide attendono le tre squadre in gara, una delle quali questa sera dirà addio ad un concorrente. Anche questa settimana, infatti, ci sarà un solo eliminato. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Arisa tenteranno di vincere le varie manche di Amici 22, evitando che i propri allievi finiscano a rischio eliminazione.

LDA: "é la canzone che non sopporto di papà..."/ La verità su Gigi D'Alessio

Torna anche la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Non mancheranno come sempre ospiti pronti a divertire il pubblico o ad allietarlo in musica; nel particolare questa sera ci sarà come ospite Enrico Brignano, alla sua seconda presenza in questo serale; e Gaia Gozzi sarà invece l’ospite musicale della serata.

Amici 2023, Aaron bocciato alla gara inediti: "Irama esiste già.."/ La sentenza

Amici serale 2023, chi sarà eliminato? Nuovo ballottaggio e i guanti di sfida

Gli allievi di Amici 22 rimasti in gara tornano a sfidarsi al centro dello studio di Canale 5. Ricordiamo che, per ogni manche, ci sarà un allievo a rischio eliminazione e, alla fine delle sfide, i tre si esibiranno e uno di loro sarà immediatamente salvato dalla giuria. I due allievi rimasti al ballottaggio si giocheranno il posto nella scuola: uno di loro sarà definitivamente eliminato, l’altro tornerà ufficialmente in gara. Il nome dell’eliminato sarà annunciato, come sempre, in casetta da Maria De Filippi alla fine della puntata. (Clicca qui se vuoi sapere gli allievi a rischio in anteprima)

Amici 22, esplode la guerra Aaron Cenere vs Wax/ "Ca*zimma? Ci vuole rispetto!"

Anche in questa sesta puntata del serale di Amici 2023 non mancheranno guanti di sfida. Tanti quelli lanciati in settimana, e possiamo anticiparvi che rivedremo un testa a testa tra Maddalena e Isobel. Chi si aggiudicherà la vittoria questa volta?

Le squadre del serale Amici 2023: i concorrenti rimasti in gara e liti in studio

Ma quali sono i concorrenti rimasti in gara al serale di Amici 22 dopo le eliminazioni delle scorse puntate? La squadra di Zerbi-Celentano (che ha perso Piccolo G e Gianmarco), conta: Aaron per il canto; Isobel e Ramon per il ballo. La squadra Todaro-Arisa ha perso Alessio e, ultima, Federica, dunque è ora composta da: Wax per il canto e Mattia per il ballo. Tre perdite invece per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Dopo l’uscita di Megan, Samu e NDG, sono rimasti: Angelina, Cricca e Maddalena.

Le anticipazioni del sesto serale di Amici 2023 ci rivelano che non mancheranno liti (una delle quali tra un professore e uno dei giurati), ma anche chiarimenti. Nel particolare Cristiano Malgioglio avrà un breve colloquio con Aaron dopo le critiche e le lacrime della scorsa settimana.

Amici 22: nuovo guanto di sfida tra prof e diretta streaming

Il sesto serale di Amici 22 vedrà, come sempre, le tre coppie di coppie di professori pronte a sfidarsi sul palco per il Guanto di sfida tra prof. Saranno questa settimana Emanuel Lo e Lorella Cuccarini a trionfare? Riusciranno Zerbi e la Celentano a rubare la vittoria con le loro esilaranti performance? O toccherà ad Arisa e Raimondo Todaro? A giudicare le loro esibizioni sarà, come sempre, la giuria esterna.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 2022 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA