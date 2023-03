Amici 22 serale 2023, chi sono gli eliminati tra gli 8 allievi a rischio?/ Lo spoiler

Amici 22 serale 2023: nella prima puntata della competizione, si decretano 2 eliminati

Ci siamo, si accende la competizione targata Amici 22 serale 2023 tra i 15 concorrenti competitor e alla prima puntata due -tra 8 elementi a rischio– sono i preannunciati eliminati. O almeno questo é stando a quanto si apprende dagli spoiler TV di Amici news e Superguida TV, relativamente alle registrazioni della puntata opening del serale 2023 di Amici 22.

La puntata opening della competizione, al via in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity il 18 marzo 2023, si compone di tre manche di sfide a prova di canto e ballo, tra tre squadre competitor. La prima manche vede contrapporsi due squadre: da una parte quella capeggiata da Alessandra Celentano per il ballo e Rudy Zerbi per il canto e dall’altra quella timonata da Emanuel Lo per il ballo e Lorella Cuccarini per il canto. Al termine della manche che decreta la vittoria della prima squadra, finiscono a rischio eliminazione ad Amici 22 serale 2023, Megan Ria, Cricca e Maddalena Svevi. Ad essere eliminata, secondo le anticipazioni, é alla fine Megan.

La seconda manche di sfida vede contrapporsi tra loro la squadra timonata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi da una parte e dall’altra quella con a capo l’insegnante di canto Arisa e l’insegnante di ballo Raimondo Todaro. A finire al ballottaggio per l’eliminazione sono, della squadra perdente TodArisa, Wax, Federica Andreani e Mattia Zenzola. E ad essere eliminata provvisoria é la cantante, chiamata a sfidare l’eliminato provvisorio della terza manche per la decretazione dell’eliminato definitivo.

Chi é il secondo eliminato, ad Amici 22 serale 2023?

La terza manche di sfida vede contrapporsi tra loro i Celentanerbi e i CuccaLo. La sfida viene vinta dai primi e a finire al ballottaggio, della squadra perdente, sono NDG, Maddalena Svevi e Angelina Mango. L’eliminato provvisorio é NDG, che finisce al ballottaggio per l’eliminato finale, contro Federica Andreani. Chi sarà tra gli 8 concorrenti di Amici 22 serale 2023, il secondo eliminato dopo Megan Ria?

