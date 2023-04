Amici 22 Serale 2023/ Eliminato e anticipazioni registrazione 15 aprile: Federica e Cricca a rischio

Anticipazioni Amici 22 Serale 2023, registrazione 13 aprile: chi sarà eliminato nella quinta puntata?

Oggi 13 aprile 2023 si registra la quinta puntata del serale di Amici 22, che andrà in onda sabato 15 aprile in prima serata. Alla conduzione del talent di Canale 5 Maria De Filippi, che porta sul palco, oltre alla giuria, nuovi ospiti musicali e comici, i cui nomi saranno svelati con l’arrivo delle prime anticipazioni.

Nuove sfide tra squadre accenderanno questo quinto serale di Amici 2023. La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dopo aver perso Piccolo G e Gianmarco, si è rifatta nelle ultime due puntate, mettendo in difficoltà i rivali. La seconda squadra, quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, non ha perso altri elementi nella scorsa puntata. Arisa e Raimondo Todaro hanno invece perso il loro primo elemento, Alessio, proprio nella scorsa puntata.

Amici 22 Serale 2023: Cricca, Mattia e Federica possibili eliminati nella quinta puntata?

Ma come sono, dunque, composte le squadre di Amici 2023 dopo le prime quattro puntate? Tutte sono rimasti con solo tre elementi in squadra. Zerbi-Celentano hanno ancora Aaron, Isobel e Ramon; Cuccarini-Emanuel Lo hanno Maddalena, Angelina e Cricca; Arisa-Todaro hanno Wax, Federica e Mattia. Anche per questa puntata, così come la scorsa, è prevista una sola eliminazione: i tre eliminati provvisori, decisi alla fine di ogni manche, si sfideranno alla fine della puntata. Uno di loro sarà subito salvato dalla giuria, gli altri due conosceranno il nome dell’eliminato in casetta.

Chi sarà ad abbandonare la scuola di Amici 22 nella quarta puntata del serale 2023? Anche questa settimana fioccano pronostici che danno a rischio Cricca, Federica e Mattia.

Anche durante la quinta puntata del serale di Amici 22, si alterneranno sfide a momenti esilaranti. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, dovrà giudicare non solo le esibizioni degli allievi, ma anche quelle dei professori. Chi vincerà questa volta il guanto di sfida tra prof tra le tre coppie in gara? L’altro momento esilarante sarà invece regalato dall’ospite della puntata, un altro celebre comico che Maria De Filippi ospiterà in studio.

