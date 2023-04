Amici 22 Serale 2023/ Eliminato e anticipazioni registrazione 22 aprile: Cricca e Ramon a rischio

Anticipazioni Amici 22 Serale 2023, registrazione 20 aprile: chi sarà eliminato nella sesta puntata?

Oggi 20 aprile 2023 si registra la sesta puntata del serale di Amici 22, che andrà in onda sabato 22 aprile in prima serata. Maria De Filippi torna alla conduzione del talent, che anche in questo nuovo appuntamento porta sul palco nuovi ospiti, comici e musicali, i cui nomi saranno svelati con l’arrivo delle prime anticipazioni.

Il palco è pronto a riaccendersi con le nuove sfide tra squadre in questo sesto serale di Amici 2023. La squadra capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dopo aver perso Piccolo G e Gianmarco, non ha più perso alcun elemento, rimanendo il team più temuto. Anche la squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo è rimasta intatta nel quinte serale. Ad aver sofferto nelle ultime puntata è invece la squadra di Arisa e Raimondo Todaro, che dopo Alessio hanno perso anche Federica.

Amici 22 Serale 2023: testa a testa tra Cricca e Ramon per l’eliminazione?

Ma come sono, dunque, composte le squadre di Amici 2023 dopo le prime cinque puntate? Zerbi-Celentano hanno ancora Aaron, Isobel e Ramon; Cuccarini-Emanuel Lo hanno Maddalena, Angelina e Cricca; Arisa-Todaro hanno Wax e Mattia. Anche per questa puntata, così come la scorsa, è prevista una sola eliminazione: i tre eliminati provvisori, decisi alla fine di ogni manche, si sfideranno alla fine della puntata. Uno di loro sarà subito salvato dalla giuria, gli altri due conosceranno il nome dell’eliminato in casetta.

Chi sarà ad abbandonare la scuola di Amici 22 nella sesta puntata del serale 2023? Visto l’andazzo delle ultime puntate, questa sera potrebbero non esserci ulteriori colpi di scena e potrebbe dunque andare via uno tra Cricca e Ramon. Il cerco, ormai, è molto stretto, e alcuni degli allievi rimasti sono per molti ‘intoccabili’.

Amici 2023, anticipazioni serale: nuovo guanto di sfida tra prof

La sesta puntata del serale di Amici 22 non sarà esente da momenti divertenti. La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, dovrà giudicare non solo le esibizioni degli allievi, ma anche quelle dei professori. Un nuovo guanto di sfida vedrà infatti le tre coppie di professori esibirsi al centro dello studio: chi vincerà?

Ricordiamo che Amici 22 si avvia ormai alla finalissima, che andrà in onda il 14 maggio e sarà rigorosamente in diretta.











