AMICI 22 SERALE 2023, FINALE/ Diretta e vincitore: Wax primo eliminato?

Amici 2023, anticipazioni finale: Wax sommerso dalle critiche

Mancano poche ore alla finale di Amici 22 e gli animi del pubblico cominciano a scaldarsi. Il web è diviso su chi sarà il vincitore di questa edizione del talent show tra: Angelina, Isobel, Mattia e Wax. In particolare quest’ultimo è al centro di di una polemica che imperversa sui social.

AMICI 22 SERALE 2023, FINALE/ Diretta e vincitore: Luigi Strangis ospite in studio

Sulla pagina ufficiale di Amici 2023, sono molti gli utenti che sotto all’immagine di Wax come finalista hanno dichiarato: “Ricordiamo che al suo posto ci sarebbe dovuto essere Aaron”. I commenti contro il cantante sono diversi e la polemica sull’eliminazione di Aaron è sempre più insistente ora che la finale è vicinissima. A quanto pare, una parte del web avrebbe preferito fosse l’altro alunno a raggiungere la fase finale del talent. Cosa succederà nel corso della diretta? (Agg. Valentina Masciolini)

Angelina e Wax sono una coppia ad Amici 22?/ Il gossip smentito da Maria ma qualcosa non torna…

Amici 2023: chi vincerà tra Angelina, Wax, Isobel e Mattia?

Oggi 14 maggio 2023 va in onda l’ultima puntata del serale di Amici 22. È tempo di finale per i quattro allievi rimasti in gara, che questa sera gareggeranno per la vittoria del proprio circuito (danza o canto), oltre che per quella assoluta del programma. Una puntata che sarà completamente in diretta, per dare al pubblico a casa la possibilità di decretare il vincitore attraverso la votazione.

Maria De Filippi torna dunque alla conduzione do Amici 2023 che vede aspirare alla vittoria i due cantanti Angelina e Wax, e i due ballerini Isobel e Mattia. Questa sera, per la prima volta dall’inizio del serale, gareggeranno singolarmente, e non appoggiati alla propria squadra. Coloro che, fino ad oggi, sono stati i loro professori – Arisa, Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano – sono oggi solo semplici spettatori di una attesissima finale.

Amici 22: Wax diventa finalista tra luci e ombre/ Vincitore a sorpresa?

Amici 22 serale: come funziona la finale e come si vota

Stessa cosa vale per la giuria del serale di Amici 2023. Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi, in questa finale, non hanno alcun potere decisionale sui finalisti, che è invece tutto nelle mani del pubblico a casa attraverso il televoto.

Come spiegato nel regolamento ufficiale di Amici 22, i quattro finalisti si sfideranno in una serie di manche, con testa a testa che saranno giudicati dal pubblico. Questo avrà a disposizione diverse tipologie di voto. Sarà possibile esprimere la propria preferenza televotando tramite mobile, dal sito web Wittytv.it, dall’App Mediaset Infinity, dall’App Wittytv e dalle Smart TV abilitate. In caso di parità, la Produzione si riserva il diritto di decidere il metodo da applicare per poter decretare il risultato finale.

Amici 2023, quali sono i premi che si vincono alla finale e diretta streaming

Ricordiamo che vari saranno i premi assegnati nel corso della finale di Amici 22. Oltre alla vittoria finale, che sarà assegnato ad uno solo tra Wax, Angelina, Isobel e Mattia, e che consiste in un premio di 150mila euro in gettoni d’oro, verranno assegnati anche i premi di categoria. Ci sarà, dunque, un vincitore per il ballo e uno per il canto, del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro.

Un altro premio verrà poi assegnato dalla sala stampa: ci saranno una serie di esperti del settore in collegamento a giudicare e dire la loro sui talenti in gara alla finale di Amici 22. Inoltre non mancherà l’assegnazione del premio TIM, del valore di 30mila euro, assegnato all’allievo che, nel corso dell’anno, avrà ricevuto il maggior numero di voti dal pubblico.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 2023 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito. La finale invece è prevista per domenica 14 maggio in prima serata e in diretta su Canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA