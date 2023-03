Amici 22 serale 2023, Emanuel Lo sfida Ramon Agnelli con Samuele Segreto: i particolari del guanto

Alla prima puntata targata Amici 22 serale 2023, Emanuel Lo vuole il guanto di sfida tra il pupillo Samuele Segreto e il diretto competitor Ramon Agnelli. A poche ore dal via al serale di Amici – in partenza con la prima puntata del 18 marzo 2023- nel daytime del talent Emanuel Lo lancia la sfida sull’hip hop, alla squadra avversaria capeggiata -per la categoria in comune, ballo- da Alessandra Celentano. Il motivo alla base della sfida? Per Lo sarebbe giunto il momento di dimostrare la manifesta superiorità di Samuele rispetto al pupillo della Celentano, Ramon, e di mettere in discussione quest’ultimo sul lato artistico: “Ramon, come sai, non esiste un movimento che un vero danzatore non possa permettersi – esordisce Emanuel Lo nel messaggio di lancio del guanto di sfida- un ballerino che si rispetti sa trasformare e vendere un qualunque movimento”.

Amici 22 serale 2023, Ramon rifiuta il guanto contro Samuele?/ Delude Celentano

Ramon Agnelli rifiuta la sfida al confronto con Samuele Segreto?

Un guanto di sfida che dal suo canto Ramon Agnelli non crede di poter sostenere, tanto che il giovane contesta la sfida ritenendola iniquo, dal momento che lo metterebbe in difficoltà in quanto ballerino di danza classica. Che Ramon possa rifiutare il guanto ad Amici 22 serale 2023? Al confronto con Alessandra Celentano, rispetto alla decisione da prendersi sul guanto di Emanuel Lo, la maestra é perentoria con il pupillo, palesandosi delusa dal ballerino:

“Tu lo sai come la penso… i guanti non vanno mai rifiutati… Se non sono equi meglio… voi venite qui per mettervi in gioco… siete qui per lavorare e se perdi non succede niente… bisogna mettersi in discussione fino alla fine”.

GF Vip: Oriana Marzoli, accuse choc dal web/ "Che falsità! Daniele scappa…"

E seppur prestandosi alle prove del guanto di sfida che lo chiama ad affrontare il confronto con Samuele Segreto, Ramon Agnelli si dichiara ora impossibilitato ad eseguire la prova: “Un disastro… é velocissima la choreo… boh… rispetto al guanto di Samuele di classico, la difficoltà é il triplo…”.

Il giorno dopo Ramon e Samu lavorano in sala prove il guanto di sfida Hip Hop e… #Amici22 pic.twitter.com/5ivAul9bkf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 16, 2023

LEGGI ANCHE:

Christian De Sica: "Mia moglie mi dà la paghetta"/ "Maurizio Costanzo mi disse..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA