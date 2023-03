Amici 2023, scintille Cuccarini vs Zerbi: “NDG, l’imbucato?”/ É polemica

Amici 22 serale 2023, il caso NDG scatena la querelle tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi

La prima puntata del serale di Amici 2023 decreta Megan Ria e NDG eliminati dal talent e, ancor prima del secondo eliminato, segna lo scontro Lorella Cuccarini vs Rudy Zerbi. Il motivo delle scintille in studio, al talent show? Così come emerge alla visione dell’appuntamento TV in chiaro su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, nella prima serata del 18 marzo 2023 Lorella Cuccarini non manda giù la nomea di “imbucato” che il collega avverso nella sfida serale a 3 squadre, Rudy Zerbi, come lei insegnante di canto, affibbia all’allievo cantautore, NDG. La nomea nasce dal momento che Zerbi critica la promozione di Nicolò al serale di Amici 22, in quanto a detta del talentscout il giovane non sarebbe meritevole dell’upgrade di concorrente seralista. Tanto che il prof definirebbe lo status di NDG ammesso al serale equipollente a quello di un “imbucato“, che senza avere l’invito, presenzia inspiegabilmente nel mezzo di una festa.

“Volevo dire una cosa… qui dentro non c’é nessun imbucato- sentenzia perentoria Lorella Cuccarini a difesa di NDG, prendendo così posizione contro Rudy Zerbi, reo di aver mosso una critica gratuita-.. non insultare la tua intelligenza”. Da qui, quindi, spunta la verità sulla promozione dei 14 concorrenti alla gara targata Amici 22 serale 2023, svelata da Lorella Cuccarini: “Tutti sono qui perché hanno preso una media dei voti pari all’8, da parte dei sei professori…”. Quindi, anche NDG, tra i concorrenti ammessi al serale, si é meritato l’upgrade con tanto di maglia dorata. Ragion per cui, la replica della Cuccarini é durissima, contro Zerbi, inchiodato peraltro anche per il ‘dietrofront‘. Quello avuto con i suoi stessi allievi, Aaron Cenere e Piccolo G, che ad un certo punto il talentscout ha creduto di non voler più promuovere al serale, per poi rivalutarli ancora una volta entrambi positivamente: “non te lo puoi permettere… non ti piaceva il percorso dei tuoi e un po’ di coerenza…”. Zerbi si difende, dichiarando di aver ponderato bene la scelta, a detta sua ha “ragionato fino all’ultimo”, quindi, finché non é stato chiamato alla scelta sul da farsi rispetto alla selezione dei talenti per il serale. Ma “poi li hai riempiti di complimenti”, rimarca ancora la Cuccarini contro Zerbi, tacciandolo di essersi mostrato incoerente nel cambiare inaspettatamente la sua visione su Aaron e Piccolo G. E sulla scia delle reazioni social dei telespettatori e seguaci di Amici 22 serale 2023, che ritengono NDG un talento sottovalutato per il suo cantautorato, al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, tanto da contestare l’uscita di scena del secondo eliminato, quest’ultimo rompe il silenzio.

Il web appoggia NDG: le reaction alla prima puntata del serale di Amici 2023

Ancor prima di vedersi eliminato al verdetto del ballottaggio per il secondo eliminato che lo vede scontrarsi con Federica Andreani, NDG, infatti, replica tra il serio e il faceto a Zerbi: “se posso dire una cosa.. -dichiara in puntata – l’imbucato é quello che si diverte di più alle feste, alla fine”. Per la serie, nonostante il mancato invito al serale da parte di Zerbi NDG ha dato anima e corpo al fine di animare la gara di Amici 22 serale 2023, divertendosi nell’intrattenere gli altri. E l’occhio pubblico attivo nel web é ora schierato, perlopiù, dalla sua parte, in contrapposizione all’eliminazione stabilita dai giudici adibiti alle votazioni nella gara. Insomma, la sentenza del secondo eliminato, stabilità da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofré fa discutere, facendo incetta di dissensi. “La cosa più bizzarra é che NDG é stato eliminato nella puntata in cui ha spaccato di più”, si legge tra le varie contestazioni social che il web muove contro la giuria targata Amici 22 serale 2023, e poi ancora-. “Unpopular opinion… NDG stasera ha spaccato. Secondo me molto meglio di gente come Wax o Piccolo G…mi spiace”.

“l’imbucato è quello che si diverte di più alle feste” ndg ti voglio bene #amici22 pic.twitter.com/cfnH9awjpZ — sconnessa (@alexiuss11) March 18, 2023













