Amici 22 Serale 2023, semifinale/ Diretta, eliminati e finalisti: Aaron e Maddalena a rischio?

Amici 2023 semifinale: chi sono gli eliminati dell’ottava puntata?

Sabato 6 maggio, in prima serata su canale 5, Maria De Filippi conduce la semifinale del serale di Amici 2023. Le tre squadre in gara tornano a sfidarsi in questa ottava puntata che sarà determinante per tutti gli allievi, visto che darà ad alcuni di loro l’accesso alla finale della prossima settimana. Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Raimondo Todaro e Arisa tenteranno di vincere le varie manche di Amici 22, evitando che i propri allievi finiscano a rischio eliminazione.

A giudicare le prove dei ragazzi in questo quinto serale di Amici 2023 ancora loro: la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Non mancheranno come sempre ospiti pronti ad allietare il pubblico: Arisa e il Volo si esibiranno per il pubblico nei loro ultimi successi; tornerà inoltre Enrico Brignano.

Chi riuscirà a conquistare la finale del serale di Amici 22? Va detto che la semifinale cambia del tutto format. Stando alle anticipazioni di SuperguidaTv, ecco come cambia la sfida tra i ragazzi: “Invece di essere in balconata, le squadre erano a bordo pista. Tre i tavoli posizionati. Ciascun team poteva decidere l’allievo da mandare sul campo di battaglia. Per decidere quale squadra aveva il “boccino” per dare via alla manche ciascun componente si esibiva per 50 secondi.” La squadra vincitrice dà dunque il via alla sfida, scegliendo chi schierare e contro chi. Questo regolamento porterà ad un’eliminazione diretta e un ballottaggio finale per un secondo eliminato. (Clicca qui se vuoi sapere gli allievi a rischio in anteprima)

Ma quali sono i concorrenti rimasti in gara al serale di Amici 2023 dopo le eliminazioni delle scorse puntate? La squadra di Zerbi-Celentano (che ha perso Piccolo G, Ramon e Gianmarco), conta: Aaron per il canto; Isobel per il ballo. La squadra Todaro-Arisa ha perso Alessio e Federica, dunque è ora composta da: Wax e Mattia. La squadra di Amici 22 Cuccarini-Emanuel Lo, dopo l’uscita di Megan, Cricca, Samu e NDG, ha ancora: Angelina e Maddalena.

Anche la semifinale del serale di Amici 22 potrebbe vedere le tre coppie di coppie di professori sfidarsi sul palco per il Guanto di sfida tra prof. Saranno questa settimana Emanuel Lo e Lorella Cuccarini a trionfare? Riusciranno Zerbi e la Celentano a rubare la vittoria una seconda volta? A giudicare le loro esibizioni sarà come sempre la giuria esterna.

Ricordiamo infine che è possibile seguire il serale di Amici 2023 non sono in diretta su Canale 5 ma anche in streaming su Mediaset Play (clicca qui). La puntata sarà poi disponibile dal giorno dopo sullo stesso sito. La finale invece è prevista per domenica 14 maggio in prima serata e in diretta su Canale 5.











