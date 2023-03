Amici 22, serale a rischio?/ Scintille tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi: il motivo

Amici 22: il conflitto tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi scatena la preoccupazione generale sul serale in arrivo

Amici 22 rischierebbe il serale e questo é il timore che desta nei telespettatori, il talent show, rispetto ad uno scontro con Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi protagonisti. Il rischio che teme il pubblico TV attivo via social é che il serale di Amici 22 possa vedersi compromesso ad un passo dal via, dal momento che viene anticipata una situazione di astio che coinvolge i professori confermati dopo la scorsa edizione di Amici 21, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. I due segnano una dura lite intestina rispetto ad una scelta artistica maturata sull’attesa fase televisiva, presumibilmente in partenza nella primavera 2023 dei palinsesti TV Mediaset. Il momento che potrebbe rivelarsi compromettente vendendo il serale di Amici 22 ad alto indice di rischio, in prospettiva di una cancellazione o un rallentamento o in alternativa una posticipazione a data da destinarsi per ipotesi formulate ne web, si registra alla nuova nonché ultima puntata nel pre-serale del talent. Un appuntamento la cui messa in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity é prevista per il 12 marzo 2023. O almeno questo é quanto si rileva secondo le ultime anticipazioni TV fornite da Amici news e Superguida TV.

“Liti tra i prof e discussioni varie…- si apprende dagli spoiler dell’attesa puntata di Amici 22-. Rudy Zerbi si sarebbe fermato alla decima maglia del Serale e non ne avrebbe “regalate” altre”. Le anticipazioni fanno, chiaramente, riferimento al conferimento delle maglie dorate per l’accesso al serale concesso a 15 concorrenti seralisti, scelti dai professori di ballo e canto al talent, attraverso delle votazioni. Dal suo canto l’ex insegnante di canto di LDA ad Amici 21 contesta, contro la scelta artistica dei professori di comune accordo preso con la produzione del talent di Maria De Filippi- che l’accesso al serale sia disposto per 15 elementi. Ben al di là dei 10 allievi che lui ritiene effettivamente meritevoli della maglia dorata. “Lorella Cuccarini ha subito dissentito dicendo che se i posti erano 15, era giusto sfruttare tutte le possibilità messe a disposizione dalla produzione -é, tuttavia, la pronta replica della “più amata dagli italiani all’attacco di Zerbi, che quindi taccia la collega -e chi come lei tra gli altri colleghi insegnanti – di promuovere degli elementi non per il principio di meritocrazia ma per demerito e il mero obiettivo di garantire un dato numero di concorrenti allo show serale come stabilito dalla produzione a garanzia degli ascolti TV.

Rudy Zerbi attacca Lorella Cuccarini e la replica é altrettanto avvelenata: cosa rischia Amici 22?

“A questo punto, Zerbi ha replicato che avrebbero potuto fare un nuovo programma dando a tutti le maglie e intitolandolo: “L’imbucato“”, si apprende poi della contestazione piuttosto forte che Zerbi muove contro il talent show, sulla scelta della promozione al serale dei 15 concorrenti, tra gli allievi ballerini e cantanti in corsa-. “Zerbi e la Cuccarini sono quelli che hanno battibeccato di più e Zerbi ha ribadito che al Serale dovrebbero essere ammessi solo gli allievi con il talento vero e puro perché secondo lui c’è una grande differenza tra talento e capacità”.

Ma non é tutto. L’acceso dibattito, potrebbe vedere, in una delle ipotesi che ora si sollevano per deduzione, Rudy Zerbi ritirarsi dal ruolo coperto ad Amici, ossia quello di insegnante nel pre-serale che antecede quello di timoniere in rappresentanza del canto di uno dei team nella sfida a squadre prevista al serale di Amici 22. E, mentre i telespettatori attivi nel web cominciano a temere tra le preoccupazioni generali che il serale sia fortemente a rischio, La Cuccarini alimenta il fuoco dell’astio tra le parti: “lei ha controbattuto dando dell’incoerente a Zerbi che quest’anno pare aver cambiato idea rispetto l’anno scorso. Insomma tra i due prof di canto si è creato qualche attrito”, aggiungono gli spoiler TV.

Ma come evolverà la querelle intestina nel corpo docenti e, soprattutto, che il serale di Amici 22 sia realmente a rischio?











